Волгоградский депутат сравнил с автомойкой стадион для детей, который строит Слуцкий

Главный тренер казанского "Рубина" ответил ему в своём блоге.

Футбольный тренер Леонид Слуцкий на собственные деньги строит в Волгограде стадион для детей "Бомбонера". В начале февраля состоялось заседание Совета по инвестициям Волгоградской области, на котором как раз обсуждалось предоставление льготы по аренде земельного участка будущему стадиону, пишет издание "Блокнот Волгоград".

В ходе заседания депутат областной думы Руслан Шарифов засомневался в целесообразности предоставления льготы и резко высказался на этот счёт, сравнив детский стадион с автомойкой.

"Если подобная практика сегодня будет действовать на территории Волгоградской области, то фактически сегодня любой строитель мойки, павильона или небольшого двухэтажного офиса будет обращаться к нам, чтобы мы предоставляли ему льготы. Мне кажется, что совет создан всё-таки для рассмотрения более масштабных и более важных, на мой взгляд, инвестиционных проектов", — заявил Шарифов.

Сообщается, что в итоге остальные участники совета мнение депутата не поддержали. Интересно, что все, в том числе и Шарифов, проголосовали за то, чтобы стадион Слуцкого получил льготу по аренде за земельный участок.

Сам Слуцкий — уроженец Волгограда — ответил на реплику депутата в блоге в "Инстаграме". Он напомнил, что строительство "Бомбонеры" реализуется за счёт личных средств.

"Это заведомо убыточный социальный проект, который осуществляется не с целью зарабатывания денег, а с целью предоставить большому числу волгоградских детей возможность бесплатно заниматься футболом в комфортных условиях. Считаем, что сравнение некоммерческого детского стадиона с объектами коммерческой недвижимости недопустимо", — сказано в блоге о строительстве стадиона футбольной школы.