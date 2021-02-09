Путин 17 февраля встретится с лидерами думских фракций

Президент России Владимир Путин 17 февраля проведёт встречу с лидерами думских фракций. Об этом сообщил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

"Встреча будет. Как меня проинформировала Администрация Президента, на сегодняшний день планируется такая видеоконференция на 17 февраля", — сказал политик.