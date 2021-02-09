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Опубликовано 9 февраля 2021, 12:01

Путин 17 февраля встретится с лидерами думских фракций

Мероприятие пройдёт в режиме видеоконференции.

Президент России Владимир Путин 17 февраля проведёт встречу с лидерами думских фракций. Об этом сообщил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

"Встреча будет. Как меня проинформировала Администрация Президента, на сегодняшний день планируется такая видеоконференция на 17 февраля", — сказал политик.

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Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Варвара Романова
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