Больные CoViD супруги взялись за руки перед скорой смертью, и это фото из палаты разрывает сердце
История любви длиною в жизнь оборвалась в одной из британских больниц.
91-летние Маргарет и Дерек Ферт из Партингтона, Англия, были влюблены друг в друга с 14 лет, а в браке провели 70. Большую часть жизни они были вместе, и смерть забрала их с разницей всего в несколько дней.
Фото © Facebook / Havadis Gazetesi
Сначала в больницу из-за проблем со здоровьем угодила Маргарет. А затем к ней присоединился Дерек, и у умирающей старушки от присутствия рядом дорогого человека словно прибавилось сил. Однако у обоих супругов вскоре подтвердился коронавирус. И пожилую, но по-прежнему любящую друг друга чету засняли на пороге смерти, когда они трогательно держались за руки, поддерживая друг друга.
Первым умер Дерек, три дня спустя — его верная жена. У пары было пятеро детей, 11 внуков и четыре правнука, пишет Manchester Evening News.
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