10 потрясающих фото хаски, которой позавидует любая девушка, ведь в неё словно вселилась супермодель

Знакомьтесь, это хаски Хонам из Гонконга, которой позавидует любая модель

Фото © Instagram / honam.thehusky

Хвостатая настолько фотогенична, что каждый кадр — словно съёмка для глянца, а она — Синди Кроуфорд и Линда Евангелиста в одном флаконе

Фото © Instagram / honam.thehusky

Выразительные взгляды, впечатляющие позы — хаски артистичны от природы, но у Хонам, похоже, особый талант

Фото © Instagram / honam.thehusky

Хвостатая проказница может строить такие гримасы, которые так и просятся стать мемом

Фото © Instagram / honam.thehusky

И, конечно, такая звезда просто была обречена на успех

Фото © Instagram / honam.thehusky

В "Инстаграме" за пушистой питомицей следит уже около 50 тысяч человек, которым она неизменно поднимает настроение

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