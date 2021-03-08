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10 потрясающих фото хаски, которой позавидует любая девушка, ведь в неё словно вселилась супермодель

Хвостатая питомица утрёт нос любой инста-диве.

8 марта 2021, 17:00

Фото © Instagram / honam.thehusky

Знакомьтесь, это хаски Хонам из Гонконга, которой позавидует любая модель

Фото © Instagram / honam.thehusky

Фото © Instagram / honam.thehusky

Хвостатая настолько фотогенична, что каждый кадр словно съёмка для глянца, а она — Синди Кроуфорд и Линда Евангелиста в одном флаконе

Фото © Instagram / honam.thehusky

Фото © Instagram / honam.thehusky

Выразительные взгляды, впечатляющие позы — хаски артистичны от природы, но у Хонам, похоже, особый талант

Фото © Instagram / honam.thehusky

Фото © Instagram / honam.thehusky

Хвостатая проказница может строить такие гримасы, которые так и просятся стать мемом

Фото © Instagram / honam.thehusky

Фото © Instagram / honam.thehusky

И, конечно, такая звезда просто была обречена на успех

Фото © Instagram / honam.thehusky

Фото © Instagram / honam.thehusky

В "Инстаграме" за пушистой питомицей следит уже около 50 тысяч человек, которым она неизменно поднимает настроение

Озорной самоед очаровал вечно угрюмого кота, и теперь за этой дружбой следит весь Instagram: 10 фото

Озорной самоед очаровал вечно угрюмого кота, и теперь за этой дружбой следит весь Instagram: 10 фото

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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