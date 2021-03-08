10 потрясающих фото хаски, которой позавидует любая девушка, ведь в неё словно вселилась супермодель
Хвостатая питомица утрёт нос любой инста-диве.
Знакомьтесь, это хаски Хонам из Гонконга, которой позавидует любая модель
Хвостатая настолько фотогенична, что каждый кадр — словно съёмка для глянца, а она — Синди Кроуфорд и Линда Евангелиста в одном флаконе
Выразительные взгляды, впечатляющие позы — хаски артистичны от природы, но у Хонам, похоже, особый талант
Хвостатая проказница может строить такие гримасы, которые так и просятся стать мемом
И, конечно, такая звезда просто была обречена на успех
В "Инстаграме" за пушистой питомицей следит уже около 50 тысяч человек, которым она неизменно поднимает настроение
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