Заговорённые волосы и ритуальные танцы: как бороться с соседями-нарушителями, чтобы не навредить себе

Испанская речь, пение с ритуальными танцами и странный запах. Соседи-кубинцы поселились рядом с квартирой Надежды в спальном районе Москвы. По-русски иностранные гости понимали только базовые "привет", "как дела", "хорошо”, поэтому общаться с иностранцами Надежде было тяжело. Отношения с ними портить она не хотела, но и терпеть заграничные обычаи уже не было сил.

— Я живу на девятом этаже. У меня за стенкой живут несколько кубинцев. Они недавно заехали. Каждый день из квартиры доносится неприятный запах. Женщины куда-то уходят ночью и приходят под утро. А ещё взяли привычку скидывать мусор из окна. Причём целыми набитыми мешками, — рассказывает Надежда.

Надежда думала, что найти управу на кубинских граждан поможет проверка документов, но с ними оказалось всё в порядке. Женщина свободно вздохнула, лишь когда через полгода иностранцы съехали.

Сдача квартир жителям дальнего зарубежья в Москве сейчас не редкость. Люди другого менталитета и правил не всегда адекватно воспринимают негодование своих соседей. По словам управляющего партнёра юридической компании "Варшавский и партнёры" Владислава Варшавского, на таких соседей можно найти управу в лице полиции. В случае если от неё не будет никакой реакции, необходимо обращаться с жалобами в вышестоящий орган либо в прокуратуру. Юрист отметил, что только таким способом можно будет привлечь беспокойных соседей к административной ответственности за нарушение тишины и покоя.

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— Более эффективным способом утихомирить соседей является обращение по линии проверки соблюдения иностранными гражданами законодательства о миграционном учёте. Поскольку это иностранные граждане, то в отношении них действуют специальные правила в части постановки на миграционный учёт по месту нахождения. Практика показывает, что эти правила довольно сложно исполнять, поэтому они часто нарушаются иностранцами, — рассказал Владислав Варшавский.

Он добавил, что привлечение к административной ответственности за нарушение иностранными гражданами правил миграционного учёта приводит к наложению на них значительных денежных штрафов.

Анастасии, живущей на юго-западе столицы, тоже пришлось несладко. Девушка купила квартиру в панельном доме. Жильцы ей показались более чем интеллигентными. Но не тут-то было. На первом этаже жил алкоголик с 40-летним стажем. К нему сначала просто захаживали пьяницы из соседних домов, а потом появились бомжи уже на ПМЖ.

— Хозяин этой квартиры сказал им код от домофона, вот они и шастали. Помимо ночных драк, пьяных скандалов и громкой музыки бомжи выползали на лестничную клетку и спали прямо там — у подъездной двери. Не только спали, но и в туалет ходили. Весь первый этаж и стены были загажены. Запах стоял просто невыносимый. Сколько раз вызывали полицию, но управу на этот беспредел так и не нашли. Так продолжалось полтора года, пока этот сосед не умер, — вспоминает с ужасом москвичка.

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Президент Санкт-Петербургской палаты недвижимости, генеральный директор агентства "Бенуа" Дмитрий Щегельский отметил, что выбрать квартиру по душе да ещё и с порядочными жильцами сложно. По его словам, есть несколько способов определить портрет потенциальных соседей.

— Обратите внимание, в каком состоянии находится парадная и лестничные клетки на этажах. Если вы видите, что нет окурков, мусора и стен, исписанных граффити, то соседи, скорее всего, неплохие. Также посмотрите приобретаемую квартиру несколько раз. Попросите показать её в другое, но уже в удобное для вас время. Это даст возможность понять, насколько шумные соседи. Хотя можно и не угадать со временем, — рассказал Дмитрий Щегельский.

Гульнара приехала работать в Москву пару лет назад. Девушка занимается наращиванием ресниц на дому. Клиентская база у неё хорошая, работу выполняет на отлично, имеет неплохой заработок. Видимо, это и не понравилось одной из её соседок.

— Несколько раз ко мне приходила соседка на ресницы. Никаких нареканий с её стороны не было, результатом всегда была довольна. Мы с ней мило болтали о жизни, у неё семья хорошая. Однажды попросилась у меня в туалет. После её ухода у меня больше не было клиентов и гостей. Я стала убираться в квартире и нашла под ванной клок волос с сухим цветком. Я сразу поняла, что это подклад на неудачную жизнь, — говорит Гульнара.

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Девушка не стала ничего говорить соседке, но к себе в дом её больше не пускала, а разговоров при встрече избегала.

Потомственный экстрасенс, белый маг Дамира Скифская рассказала, что сейчас люди нередко оставляют после себя неприятные сюрпризы. Если после ухода гостей жилец обнаружил в своём доме чужие подозрительные вещи, брать их нужно только в перчатках либо предварительно надеть на руки полиэтиленовый пакет.

— От всех подозрительных вещей типа найденного свёртка волос под ванной надо избавляться сразу же. Это нужно сжигать, но не дома, а где-нибудь на пустыре или в поле, чтобы вокруг никого не было, — рассказала экстрасенс.

Распознать соседей-колдунов можно по их поведению. По словам Дамиры, это может быть пристальный взгляд при встрече и слегка шевелящиеся губы, либо спрятанные руки и отвод глаз.

— Если человек стоит, внимательно слушает, пристально глядя в глаза и при этом слегка шевеля губами, — это значит, что он себе нашёптывает что-то в сторону собеседника. Чем тише эти слова произносятся, тем сильнее они действуют. Есть и второй вид подобных недоброжелателей: при встрече сосед прячет глаза и руки. На такие моменты надо обращать внимание, — советует она.

Эксперт по недвижимости Дмитрий Щегельский рекомендует решать возникающие недопонимания с соседями мирным путём, а не заниматься самоуправством и не отвечать пакостью на пакость. Лучше обратиться в полицию с соответствующим заявлением и запастись доказательной базой. Например, установить видеорегистрацию прямо в дверной глазок, чтобы фиксировать соседские проделки.

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