Депутат Госдумы оценил призыв МВФ понизить ключевую ставку в России

В фонде считают, что Центробанк должен опустить её ниже 4% в ближайшие месяцы.

Международный валютный фонд призвал Центральный банк России снизить ключевую ставку на 0,5 п.п. в 2021 году, и в таком случае она впервые в истории опустится ниже 4%. Депутат Государственной думы и член фракции "Единая Россия" Евгений Фёдоров прокомментировал инициативу. Об этом сообщает парламентский телеканал "Дума ТВ".

По словам Фёдорова, в развитых странах ключевая ставка или её аналоги равны нулю. В России же держат повышенную ставку, за счёт чего экономика страны не существует как самостоятельный субъект, поэтому можно сказать, что в РФ фактически барьерная экономика.

"Именно поэтому ставку необходимо обнулять и снимать нормы регулирования, чтобы конечный кредит был 2%", — пояснил парламентарий.