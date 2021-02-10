Миронов предложил три способа увеличения пенсий россиян

По его словам, только отмена налоговых льгот для экспортёров сырья могла бы принести два миллиарда рублей в бюджет.

Глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов назвал три возможных решения, которые могли бы привести к увеличению пенсий россиян. Об этом он рассказал в интервью порталу Ura.ru.

"Наша фракция регулярно готовит альтернативный проект бюджета, в котором мы обозначаем новые источники дохода для государства", — сказал он.

По его словам, сейчас федеральный бюджет выделяет в Пенсионный фонд на социальные выплаты только три миллиарда рублей из нужных восьми. И только отмена налоговых льгот для экспортёров сырья принесёт дополнительные два миллиарда, которые "вполне можно было бы" направить как раз на пенсии. Кроме того, политик предлагает увеличить пенсионные взносы до 22% для тех россиян, чей годовой доход превышает 1,46 миллиона рублей.

— Высшие чиновники, крупные бизнесмены, топ-менеджеры госкорпораций, которые получают десятки и сотни миллионов рублей, платят в пенсионную систему гораздо меньший налог, чем обычные россияне. Вот для них мы и предлагаем установить такую же ставку, как для всех, — уточнил депутат.

Третьим же способом повышения пенсий, по мнению Миронова, могло бы стать срезание непрофильных расходов Пенсионного фонда. Он указывает на то, что функционирование ПФР сопровождается большими затратами на рекламные кампании, зарплаты и содержание помещений, хотя эти деньги могли бы пойти на пенсии.