51-летняя Блёданс так станцевала полуобнажённой перед камерой, что у фанатов телефоны выпали из рук

51-летняя Эвелина Блёданс шокировала поклонников в "Инстаграме" новым видео, на котором предстала почти без одежды. Актриса напомнила фанатам про День стриптиза и показала кадры со съёмочной площадки нового фильма, где весело танцевала, прикрыв лишь руками обнажённую грудь.

Видео © Instagram / bledans

Сегодня международный день стриптиза. Вот решила в честь праздничка выставить секретную подготовку на съёмочной площадке фильма "Стриптизёры". Честно скажу, впервые меня так подробно красили 😂😂😂. А трусы салфетками задрапированы таким же методом, как мужчинам рубашки во время грима прячут Эвелина Бледанс

Фото © Instagram / bledans

Смелое видео за считаные часы набрало около 400 тысяч просмотров. И пользователи после просмотра разделились на два лагеря. Одни были в восторге от стройной фигуры разменявшей шестой десяток артистки, которой позавидуют даже молодые девушки. Однако часть юзеров решили, что маме двух сыновей не стоит выставлять себя на всеобщее обозрение в таком виде.

Это вообще законно — быть такой стройной и красивой!? Эвелина, вы женщина🔥🔥🔥 juliadegtyareva8313

Фото © Instagram / bledans

У вас фигура, как у меня в 30🙈 Супер!!! 👏👏👏👏👏 alenushkaelle

Взрослая, серьёзная женщина вроде бы. Сын посмотрит, как же не стыдно? Как так можно себя вести? Куда катится мир? dolgierovaolga

Пословица не зря гласит "Седина в голову — бес в ребро". Раньше я была о вас хорошего мнения. Уже о душе думать надо, а она с ума сходит.🤣😄👎👎👎🙈🙈🙈 ПОЗОР, да и только koichina.gu

Эвелина Блёданс — российская актриса латышского происхождения, прославившаяся в 90-е годы благодаря участию в комедийном проекте "Маски-шоу". У артистки растут двое сыновей, один из которых родился с синдромом Дауна. Недавно звезда рассказала, что мальчик занимается в бассейне с тренером и "обожает плавать, а ещё больше — нырять".

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