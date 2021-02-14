Как теперь судиться с AliExpress, Booking и iHerb на территории России

Собственно, и до пандемии CoViD-19 наши граждане регулярно заказывали товары и услуги на всех мировых площадках, а в период самоизоляции названия таких ресурсов, как Ozon, AliExpress, Amazon и iHerb, стали привычными не только для продвинутой молодёжи, но и для людей старшего поколения. Войдя во вкус, российские потребители регулярно заказывают товары и услуги на сайтах иностранных компаний. Обычно все эти ресурсы работают быстро и достаточно качественно, но случается всякое, и тогда возможность защитить свои права становится очень актуальной.

Раньше тот, кто планировал судиться с иностранной компанией, всегда сталкивался с дилеммой: в каком суде можно отстоять свои права — только в иностранном или и в российском тоже? И в большинстве своём юристы указывали, что по действующему законодательству в российский суд имеет смысл обращаться, только если орган управления, филиал или представительство иностранного лица находится на территории Российской Федерации (ст. 402 Гражданского кодекса РФ). Однако Верховный суд РФ посчитал, что такой подход нарушает права российских граждан на судебную защиту, это было установлено в ходе рассмотрения частной жалобы россиянки на услуги, которые предоставила компания, зарегистрированная в Республике Беларусь.

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Обязали принимать иски к иностранным компаниям

Жительница Мурманска обратилась в суд с иском о расторжении ранее заключённого договора на оказание медицинской услуги и о взыскании стоимости этой услуги, так как помощь, которую ей оказали, была с существенными недостатками. В своём заявлении женщина указала, что обратилась в клинику, о которой узнала из рекламы в сети Интернет. Районный суд, куда обратилась мурманчанка, в иске ей отказал, сославшись на то, что ответчик является иностранным юридическим лицом, при этом нет сведений о том, что на территории РФ у этого лица имеется представительство или находится какое-либо имущество. Однако истица отказом районного суда не удовлетворилась и довела дело до рассмотрения Судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда, которая признала её правоту.

В своём определении судьи указали, что если потребитель имеет претензии к иностранной организации, сайт которой содержит информацию, ориентированную на российских потребителей, в частности на русском языке, с ценами в российских рублях и указанием на российскую клиентуру, то иск потребителя должен быть принят в российском суде, даже если у ответчика нет представительства в РФ.

— Данное определение Верховного суда имеет прецедентное значение, — считает заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин. — Дело даже не в том, что оно позволит рассмотреть претензии мурманчанки по существу, а в том, что теперь заданы некие критерии, позволяющие всем судам в России принимать иски от граждан к любым иностранным компаниям, продающим услуги или товары россиянам. На мой взгляд, и исполнить решение судов будет возможно, так как согласно действующему законодательству (ст. 6 Федерального закона 229-ФЗ "Об исполнительном производстве") исполнение решений должно быть обеспечено на всей территории РФ. То есть у приставов-исполнителей достаточно полномочий, чтобы в случае отказа добровольно исполнить решение российского суда прекратить деятельность компании в легальном секторе Интернета, доступном гражданам РФ. Я думаю, что для любой компании, которая хочет продавать свои товары или услуги в России, дешевле исполнить решение суда, чем прекратить свою деятельность в РФ.

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С мнением Инютина согласен и адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив.

— Есть практика, когда некоторые компании, которые работают для потребителей из России, вполне осознанно регистрируют свои юридические лица вне российской юрисдикции, — говорит он. — А иногда иностранные интернет-площадки, решив, что российский рынок для их продукции перспективен, просто адаптируют свои сайты для россиян. И в том и в другом случае иностранные продавцы товаров и услуг не должны рассчитывать, что им удастся осуществлять свою деятельность вне российского правового поля.

Ранее по вопросу применения национального законодательства России в сфере правоотношений россиян в сети Интернет свои разъяснения давал Роспотребнадзор. В документе "Стратегия в области защиты прав потребителей на период до 2030 года" ведомство указало, что российский потребитель имеет право подавать досудебную жалобу в порядке ч. 1 ст. 14 Гражданского кодекса РФ к иностранной компании и требовать её удовлетворения, а в случае отказа — обращаться за защитой в надзорные органы (прокуратуру и Роскомнадзор).

При этом в России имеется опыт по блокировке сайтов недобросовестных ретейлеров. Например в апреле 2020 года по решению Засвияжского районного суда Ульяновска Роскомнадзор приостановил работу сайтов и мобильных приложений американской компании "АйЭрб ЭлЭлСи", известной во всём мире под брендом iHerb. Сняты ограничения были частично (официальное мобильное приложение продолжает быть заблокированным) и только после исполнения судебного решения о блокировке продажи ряда продукции, включая небезопасные биологически активные добавки к пище.

Как и куда жаловаться

Россиянину, если он решил, что его права нарушены каким-либо онлайн-агрегатором или международной торговой площадкой, предстоит несложный алгоритм действий.

На первоначальном этапе имеет смысл обратиться с претензией к администрации сайта, который размещает объявление. Чаще всего это можно сделать прямо на сайте в разделе поддержки пользователей. Например, весной 2020 года, в период острой пандемии, приложение Booking.com иногда не возвращало деньги, направленные отелям через их сайт в счёт бронирования, так как всем было очевидно, что воспользоваться бронью будет невозможно из-за коронавирусных ограничений. Если в течение 10 дней никакой реакции на претензию не последует, за восстановлением своих прав придётся идти в суд.

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Согласно статье 17 закона "О защите прав потребителей" и статьям 28, 29 Гражданского процессуального кодекса, иск может быть подан гражданином по своему месту жительства (например, в районный суд по месту постоянной регистрации). Такое обращение в суд освобождено от уплаты госпошлины, если цена иска не превышает 1 000 000 рублей (п. 3 ст. 17 закона 2300-1 "О защите прав потребителей", пп. 4 п. 2 и п. 3 ст. 333.36 НК РФ). В своём требовании помимо обстоятельств дела желательно указать, что так как вы российский гражданин, то считаете возможным обращение за защитой именно в российский суд — такое право вам гарантировано ч. 1 ст. 47 Конституции РФ, а также в связи с пунктом 45 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 9 июля 2019 года N 24.

После того как судебное решение по вашему иску состоится, его следует передать судебному приставу-исполнителю, а также имеет смысл направить обращение с копией судебного решения в Роскомнадзор — это ускорит процесс. Как правило, после официального обращения со стороны Роскомнадзора владельцы ресурса предпочитают решить дело миром, ведь иначе их сайт (или электронное приложение) может быть заблокирован.

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