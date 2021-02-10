Появилось пугающее видео с экс-солистом "Иванушек", чьё лицо полностью пожелтело за 10 дней до смерти

Трагическая смерть артиста до сих пор вызывает много вопросов. В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" показали видео с певцом, сделанное за десять дней до его смерти, которое у многих вызвало шок.

Видео © YouTube / "Прямой эфир"

На кадрах снятого до госпитализации ролика Олег Яковлев рассуждает о погоде в Москве и советует отправиться на отдых в тёплые места, пытаясь шутить и улыбаться. Однако нельзя не заметить болезненный вид артиста, кожа и глаза которого стали жёлтого цвета.

Скриншот © YouTube / "Прямой эфир"

Пугающему состоянию артиста в тот момент якобы никто не придал значения. "Где жена? Куда смотрит? <...> Где все были? 10 дней до смерти, он желтушного цвета, но никто не обращал на него внимания. А сейчас делят его недвижимость и бабки", — возмутился ведущий Андрей Малахов. А приятельница певца Анна Калашникова отметила, что возлюбленная Олега Александра Куцевол намеренно создала такую ситуацию: "Почему она скрывала, что он лежит при смерти? Саша скрывала, потому что хотела сделать своё дельце, но у неё не получилось, потому что я всё рассказала".

Фото © Instagram / yakovlevsinger

Сейчас в четырёхкомнатной квартире артиста в центре Москвы живёт Александра Куцевол, которая заявила, что она жена певца, однако законно это доказать не может. При этом в завещании Олег указал имя своего друга, которому и должно было достаться имущество.

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