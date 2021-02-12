Няня снимала сексуальное насилие над ребёнком и посылала эти страшные видео любовнику-педофилу

29-летняя няня-американка Пейдж Пул, живущая в Англии, до восьми раз успела совершить сексуальное насилие над полуторагодовалой девочкой, прежде чем её схватили полицейские. Злодейка издевалась над малышкой, сняв с себя одежду и смеясь, а свои преступления снимала на видео. Страшные ролики она потом посылала своему 44-летнему любовнику Россу Кингсленду.

Фото © Twitter / DailyMailUK

Кингсленд — женатый мужчина, который ранее уже совершал сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних. Пейдж познакомилась с монстром на сайте для фетишистов, они сразу характеризовали себя как людей с "чёрным сердцем". Кингсленд называл девушку тёмным ангелом и часто в переписке использовал символ дьявола.

Когда преступника поймали полицейские, няня раскрыла, что была его любовницей, пишет The Sun. Бизнесмен Кингсленд признался в 12 сексуальных преступлениях против детей и был приговорён к 11 годам. Девушка должна провести в тюрьме 13 лет. Их имена навсегда будут внесены в реестр сексуальных преступников.

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