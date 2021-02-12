Парень в прямом эфире молил о прощении на фоне трупов после того, как застрелил возлюбленную и её мать

Страшная трагедия разыгралась в Далласе, штат Техас, США. По предварительным данным, 24-летний Натан Рашад Джеймс застрелил свою возлюбленную Мариетту Мэтьюз и её 55-летнюю маму. Совершив преступление, парень вышел в прямой эфир и на фоне тел записал свои жуткие крики, плач и мольбы о прощении.

Видео © YouTube / Joseph Morris

Также парень просил зрителей вызвать скорую, обнаружив, что мама девушки ещё дышит. А затем подошёл к самой возлюбленной и сказал, что должен был защищать свою жизнь. При этом Натан твердил, что это безумие и он болен.

Фото © Facebook / KonnieMoments, Lala Moore

Вскоре на место прибыли правоохранители, которые предприняли несколько безуспешных попыток заставить подозреваемого сдаться. А когда они наконец ворвались в квартиру, парень тоже был мёртв, пишет Daily Mail.

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