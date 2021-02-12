Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Парень в прямом эфире молил о прощении на фоне трупов после того, как застрелил возлюбленную и её мать

Позже стрелка также обнаружили мёртвым.

12 февраля 2021, 09:17

Фото © Facebook / KonnieMoments, Lala Moore

Страшная трагедия разыгралась в Далласе, штат Техас, США. По предварительным данным, 24-летний Натан Рашад Джеймс застрелил свою возлюбленную Мариетту Мэтьюз и её 55-летнюю маму. Совершив преступление, парень вышел в прямой эфир и на фоне тел записал свои жуткие крики, плач и мольбы о прощении.

Видео © YouTube / Joseph Morris

Также парень просил зрителей вызвать скорую, обнаружив, что мама девушки ещё дышит. А затем подошёл к самой возлюбленной и сказал, что должен был защищать свою жизнь. При этом Натан твердил, что это безумие и он болен.

Фото © Facebook / KonnieMoments, Lala Moore

Фото © Facebook / KonnieMoments, Lala Moore

Вскоре на место прибыли правоохранители, которые предприняли несколько безуспешных попыток заставить подозреваемого сдаться. А когда они наконец ворвались в квартиру, парень тоже был мёртв, пишет Daily Mail.

Брат рэпера вышел в прямой эфир, размахивая пистолетом около трупов своей невесты и 15-летней девочки

Брат рэпера вышел в прямой эфир, размахивая пистолетом около трупов своей невесты и 15-летней девочки

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Брянске обрушилась крыша Ледового дворца, когда в нём тренировались 15 детей

сегодня в 17:48

Отец застрелил двух дочерей и покончил с собой, задав жене по телефону чудовищный вопрос

вчера в 12:49
adult

Петербургская блогерша расчленила хомяка и шокировала фолловеров его останками

сегодня в 14:47

Заместителя Псаки отстранили от должности после угроз "уничтожить" журналиста

сегодня в 23:01

Москвич разбился насмерть, шагнув в открытые двери лифта

сегодня в 22:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1