Мультик смерти: могло ли популярное аниме "Тетрадь смерти" довести детей до гибели

За последние два дня в Москве и Самаре произошли похожие трагедии: три малолетние школьницы внезапно свели счёты с жизнью. Правоохранители расследуют дела о доведении до самоубийства. Как выяснилось, все девочки были поклонницами японского мультфильма "Тетрадь смерти". Лайф разбирался, почему это аниме может быть опасным для детей.

Вчера днём в Самаре одновременно совершили суицид две шестиклассницы — В. и Л. Их тела нашли во дворе под окнами высотки. Им было по 12 лет. Обе отличницы, из обеспеченных семей. Камеры в школе засняли утро трагедии. Как ни в чём не бывало они ходили на уроки, выглядели жизнерадостными, веселились на переменах, а потом вместе пошли домой к Л. Перед смертью девочки оставили СМС-сообщения родителям.

— Мама, я тебя очень люблю, забери мои вещи с 17-го этажа, — так Л. попрощалась с родными. Последнее, что сделали подруги перед своим страшным поступком, — это записали видео, где со смехом произносят слово "кошмар".

Модель В. и гимнастка Л. Фото © vk.com

Просматривая профили девочек, трудно поверить в то, что их больше нет. В. — фотогенична, взгляд настоящей модели. В "Ютубе" есть несколько записей с ней, где она поёт, презентует себя как актрису, участвует в фотосессиях. В соцсети "ВКонтакте" огромное количество её профессиональных снимков. Личико В. можно найти на рекламе цветочных магазинов и пекарен, а ещё — в образах с макияжем. В "Инстаграме" свыше тысячи подписчиков. В описании аккаунта указывается, что ведёт его мать.

Л., напротив, в соцсетях была совсем не публичной личностью. Аккаунт закрыт, в нём одно-единственное фото. Известно, что она занималась художественной гимнастикой.

Класс, где учились Л. и В. Фото © 63.ru

— Не можем поверить в то, что произошло. Девочки — умницы, красавицы, не было у них проблем! Может быть, кто-то на них надавил или шантажировал, — рассказала Лайфу их одноклассница.

Днём ранее в Москве таким же образом покончила с собой 11-летняя пятиклассница А. Она умерла не сразу и первые минуты ещё находилась в сознании. К ней выбежала перепуганная мать и спросила: "Что ты наделала?"

— А что я наделала? — переспросила умирающая дочь.

Ещё живой с внутримозговой гематомой и открытыми переломами А. привезли в реанимацию ГКБ им. Сперанского. Совершить чудо врачи не сумели. Девочка скончалась. Как и в самарском случае, она из хорошей семьи. Мама — экономист медицинской компании, отец — руководитель отдела в сотовой компании. Дочь увлекалась рисованием, посещала художественный кружок, легко ладила со всеми.

Версии

По сведениям Лайфа, после таинственной смерти москвички А. уже возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства", пока в отношении неустановленных лиц. У следователей имеются основания полагать, что школьницу могли довести до рокового шага угрозами и унижениями, возможно, в социальных сетях. Есть ещё одна, рабочая версия. О ней рассказал источник Лайфа в правоохранительных органах.

— Известно, что А. была фанаткой аниме 18+ "Тетрадь смерти". Накануне её смерти мама нашла в истории дочкиного браузера ссылки на просмотр этого японского мультфильма. Родительница отругала и пристыдила девочку. Девочке стало очень неловко, она даже удалила страницу в "Тиктоке", плохо спала ночью. Бедная женщина теперь полагает, что суицид мог произойти из-за её нравоучений, — сообщил источник.

По самоубийствам В. и Л. в Самаре тоже работают следователи. Они допросили взрослых и выяснили, что погибшие девочки состояли в группе в соцсетях, связанной с Гарри Поттером. Там им давали какие-то задания. Никакой опасности старшие в этом тогда не увидели. Таинственное сообщество теперь изучают правоохранители.

Сразу вспоминается "Синий кит" — российская городская легенда о некой игре для детей, финальной целью которой якобы является самоубийство. На эту же тему на Украине сняли популярный сериал "Ласточки": школьников там постепенно подталкивал к суициду анонимный "друг". По версии следователей, загадочная группа могла стать причиной трагедии.

Фото © Shutterstock

Исследовав ноутбуки девочек, следователи определились и со второй основной версией самоубийств. В истории просмотров В. и Л., как и в московском случае, нашлось аниме "Тетрадь смерти". Возможно, этот японский мультфильм и стал причиной суицида детей.

Проклятое аниме

Стоит рассказать о феномене "Тетради смерти" подробнее. Мультсериал сняли в 2006 году по культовой японской манге (комиксу). Оценка на портале "Кинопоиск" — 8,6 из 10. У этого спорного произведения есть своя фанатская база, масса восторженных отзывов, несколько экранизаций в виде полнометражных кинолент и мультфильмов. Сюжет повествует о странном, но гениальном подростке Ягами. В его руки попадает волшебная тетрадь: если вписать туда имя любого человека, на следующий день тот умрёт. Могущественный артефакт от скуки бросил в мир людей бог смерти Рюк.

В России и Китае "Тетрадь смерти" заработала дурную репутацию. Родители вдруг с ужасом начали обнаруживать самодельные тетрадки, куда их дети вписывали имена тех, кому желали смерти: учителей, одноклассников, братьев и сестёр. В 2013 году свела счёты с жизнью 15-летняя екатеринбурженка, в её комнате нашли четыре увесистых тома одноимённой манги. Правда, назначенная следствием экспертиза, длившаяся целый год, пришла к выводу, что книги не оказали влияния на девушку и самоубийство было совершено не из-за них. В январе 2021 года едва не убил себя шестиклассник из Петербурга, который тоже любил смотреть "Тетрадь смерти".

Кадры из аниме "Тетрадь смерти"

Общественники неоднократно пытались ограничить распространение опасного мультфильма. Пока удалось лишь повысить его зрительский возрастной ценз до максимального. Буквально на днях, 20 января 2021 года, районный суд Петербурга постановил заблокировать две веб-страницы с экранизациями и комиксами по сюжету "Тетради смерти" из-за отсутствия возрастной маркировки 18+. Судебную экспертизу проводил психолог с высшим педагогическим образованием и 30-летним стажем работы Василий Белов.

— Такое аниме, безусловно, вредит детям. В "Тетради смерти" нам показывается положительный герой Ягами — лучший школьник Японии, сын полицейского. И этот эталон, с которым себя отождествляют зрители, берёт и легко убивает. Ребёнок начинает подражать. Такой пример разрушительно влияет на психику, формирует интерес к тематике смерти, а самое страшное — привлекает людей с нестабильной психикой. По вине Интернета и гаджетов подросток попадает в информационную воронку, а после либо убивает кого-то, либо совершает суицид, — считает Белов.

После очередных детских самоубийств его слова кажутся пророчеством. Уже точно известно, что как минимум одна из вчерашних самоубийц вела какой-то дневник: до 2019 года — рукописный в тетради, после — в своём смартфоне.

Авторы