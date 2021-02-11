Бывшую девушку футболиста сборной Германии обнаружили мёртвой спустя неделю после их расставания

Как вам известно из СМИ, мы с Касей Ленхардт расстались. Теперь мы пойдём каждый своей дорогой. Это было трудным решением, но оно единственно верное — так будет лучше и для меня, и для моей семьи. Мне пришлось сделать этот шаг и установить между нами границы. Я прошу прощения у всех, кому я причинил боль, особенно у моей бывшей девушки Ребеки и наших детей. Я тоже разочарован в себе. Мужчина должен нести ответственность за свои поступки и действовать в интересах своей семьи — что я теперь и буду делать. А Касе я желаю всего самого лучшего

Жером Боатенг