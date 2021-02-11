Бывшую девушку футболиста сборной Германии обнаружили мёртвой спустя неделю после их расставания
Полиция расследует это дело, однако считает, что в смерти модели никто задействован не был.
Известная польская модель Кася Ленхардт добилась большого успеха, переехав в Германию и приняв участие в шоу "Топ-модель по-немецки". За проектами 25-летней девушки следило в "Инстаграме" 211 тыс. подписчиков. Одной из последних работ модели стала реклама новой коллекции нижнего белья от певицы Рианны. Кася встречалась с футболистом Жеромом Боатенгом — защитником ФК "Бавария" и членом сборной Германии, пишет Lad Bible.
На днях в экстренные службы Берлина поступил звонок о вероятном суициде по адресу, где жила модель. Прибывшие на место полицейские обнаружили тело девушки. По их мнению, никакие иные лица в гибели Каси не были задействованы, а покончила ли девушка с собой — ещё предстоит узнать. Стоит отметить, что за неделю до трагедии модель бросил возлюбленный, чьё имя она даже увековечила на себе в виде тату.
Как вам известно из СМИ, мы с Касей Ленхардт расстались. Теперь мы пойдём каждый своей дорогой. Это было трудным решением, но оно единственно верное — так будет лучше и для меня, и для моей семьи. Мне пришлось сделать этот шаг и установить между нами границы. Я прошу прощения у всех, кому я причинил боль, особенно у моей бывшей девушки Ребеки и наших детей. Я тоже разочарован в себе. Мужчина должен нести ответственность за свои поступки и действовать в интересах своей семьи — что я теперь и буду делать. А Касе я желаю всего самого лучшего
Сама же девушка тогда на это отреагировала чёрно-белым селфи и подписью "И именно сейчас ты решил устанавливать границы. Хватит". Больше Кася ничего не публиковала. Хоть подруги и коллеги в соцсетях и начали писать трогательные посты о модели, футболист пока никак не прокомментировал ситуацию. Пока полиция расследует это дело, но подозрительной эту смерть она называть не стала. У Каси остался маленький сын, его дальнейшая судьба пока не известна.
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