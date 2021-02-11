Мачеха из мести сварила 2-летнего пасынка, и теперь ближайшие 20 лет она проведёт в тюрьме
Окончательное решение суд вынес спустя почти два с половиной года после трагедии.
Инцидент произошёл в Иордании 1 октября 2018 года. Мужчина, личность которого не разглашается, попросил свою жену приглядеть за его детьми от другого брака. Между парой разгорелся скандал, но молодой человек всё равно оставил мальчиков двух и четырёх лет под присмотром мачехи. Женщина решила отомстить мужу. Для этого она вскипятила воду и наполнила ею ванну. После этого она посадила младшего сына супруга в кипяток.
Когда мальчик закричал от боли, мачеха поняла, что наделала, вынула малыша из ванны и повезла его в больницу. Через две недели он скончался от ожогов первой степени.
Следствие выяснило, что мачеха и до этого плохо относилась к детям своего супруга. Согласно материалам суда, она "часто их била и ужасно с ними обращалась".
В ноябре 2019 года подсудимая была временно приговорена к тюремному заключению судом низшей инстанции. Однако её команда адвокатов обжаловала это решение. На этот раз Верховный суд Иордании постановил, что обвиняемой был вынесен соответствующий приговор за убийство мальчика. Женщину отправили в тюрьму на 20 лет, пишет 7News.
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