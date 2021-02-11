Мачеха из мести сварила 2-летнего пасынка, и теперь ближайшие 20 лет она проведёт в тюрьме

Инцидент произошёл в Иордании 1 октября 2018 года. Мужчина, личность которого не разглашается, попросил свою жену приглядеть за его детьми от другого брака. Между парой разгорелся скандал, но молодой человек всё равно оставил мальчиков двух и четырёх лет под присмотром мачехи. Женщина решила отомстить мужу. Для этого она вскипятила воду и наполнила ею ванну. После этого она посадила младшего сына супруга в кипяток.

Когда мальчик закричал от боли, мачеха поняла, что наделала, вынула малыша из ванны и повезла его в больницу. Через две недели он скончался от ожогов первой степени.

Следствие выяснило, что мачеха и до этого плохо относилась к детям своего супруга. Согласно материалам суда, она "часто их била и ужасно с ними обращалась".