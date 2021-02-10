От "Матрицы" до "Фиксиков": как москвичей учат сортировать отходы

Бирюков отметил, что идея делить коммунальные отходы на две фракции — вторсырьё и смешанный мусор — была предложена москвичами. Это позволило существенно — в полтора раза — увеличить извлекаемость ценных ресурсов из собираемых в городе отходов. Заместитель мэра также отметил, что ни наказаний, ни поощрений за участие в сортировке отходов вводить не предполагается, и отметил, что главное в этом вопросе — дать людям понять: сортировка отходов — это личный вклад в комфортность проживания в Москве.

Мы находимся в постоянном контакте, в диалоге с москвичами. От горожан поступило примерно полторы тысячи звонков с советами и предложениями. Мы прислушиваемся к этим мнениям и создали оптимальную схему. Более того, мы готовы и дальше это делать, чтобы всё было комфортно для нашего проживания на территории города. Раздельный сбор мусора — добрая воля самих москвичей. Она приветствуется как инициатива и с одной, и с другой стороны. Это наш совместный проект Пётр Бирюков Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства

Бирюков добавил, что для максимального охвата москвичей, участвующих в программе, важно своевременно информировать жителей столицы обо всех нововведениях, причём делать это нужно современно, креативно и желательно в интерактивном формате.

Для этого у программы РНО в 2020 году появился свой сайт "Чистая-Москва.РФ", где собраны разнообразные памятки, инструкции и брошюры по сортировке отходов, ответы на часто возникающие вопросы и актуальные новости. Кроме того, в сентябре 2019 года начал свою работу центр поддержки по раздельному сбору отходов, который только за прошлый год принял 1500 звонков москвичей. Вопросы были самые разные: кто-то хотел уточнить правила сортировки отходов, кто-то — получить информацию по содержанию контейнерных площадок во дворах или узнать адреса пунктов приёма опасных отходов.

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Информация о сортировке отходов в игровом формате вошла в популярный детский мультсериал "Фиксики". Другой интересный проект — серия уникальных иллюстраций об РНО, стилизованных под советские плакаты. Также было выпущено два мультимедийных ролика: один по мотивам популярнейшего фильма "Матрица": "Сортировка. Перезагрузка", второй — "Вторая жизнь. История пластиковой бутылки". Мультфильм, ролики и плакаты вызвали огромный позитивный эффект в соцсетях, сотни тысяч просмотров и репостов.

Бирюков поблагодарил москвичей за помощь и сотрудничество в реализации программы сортировки отходов и выразил уверенность, что при такой поддержке в 2021 году активное развитие программы продолжится, а количество её участников увеличится, так как чем больше людей перейдёт на раздельный сбор мусора, тем больше вторсырья отправится на переработку.

Активистка студенческой организации Green BMSTU МГТУ им. Н.Э. Баумана Ярослава Филиппова выразила уверенность, что реорганизация отрасли обращения с отходами — шаг, необходимый для решения одной из давних проблем России.

Мы видим положительные результаты. За долгий период времени существовавшие предприятия переработки получили достаточное количество сырья. Кроме того, внедрение раздельного сбора твёрдых бытовых отходов, которые составляют порядка 5% от общего количества отходов в стране, позволяет их перерабатывать, а не свозить на свалки вблизи поселений Ярослава Филиппова Активистка студенческой организации Green BMSTU МГТУ им. Н.Э. Баумана

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