"ЮэСэМ Телеком" и "МегаФон" выходят на рынок Узбекистана

Правительство Узбекистана через Агентство по управлению государственными активами (АУГА) передаст в собственность СП долю в размере 100% уставного капитала телеком-оператора Ucell. Российская сторона внесёт в Digital Holding $100 млн инвестиций в развитие, а также дочерние предприятия USM — CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan. Для вхождения в СП "ЮэСэМ Телеком" и "МегаФон" создали компанию "Диджитал Инвест", доли в которой распределились по 50% у обеих сторон. В новом СП доля "Диджитал Инвест" составит 51%, АУГА — 49%.

Завершить сделку стороны намерены в течение 2021 года. Digital Holding сфокусируется на формировании телекоммуникационной инфраструктуры в соответствии с международными стандартами для расширения доступа к услугам связи в Республике Узбекистан и повышения их качества, внедрения передовых технологий и систем в сферах информационной безопасности, хранения данных, маркировки и контроля движения отдельных видов товаров.

Генеральный директор "ЮэСэМ Телеком" Иван Стрешинский отметил, что создание ведущего игрока на рынке цифровых услуг Узбекистана отвечает стратегии как "МегаФона", так и "ЮэСэМ Телекома" — строящегося технологического лидера на пространстве СНГ и Восточной Европы.

Мы уверены, что многолетняя экспертиза в реализации цифровых проектов, которая есть у "МегаФона", ЦРПТ и "ИКС Холдинг", поможет развить в Узбекистане крупнейшего отраслевого игрока Иван Стрешинский Генеральный директор "ЮэСэМ Телеком"

Генеральный директор "МегаФона" Геворк Вермишян в свою очередь отметил, что с точки зрения потребления цифровых услуг Узбекистан — один из самых перспективных рынков СНГ, который за последние 10 лет показал более чем трёхкратный рост абонентов сотовой связи, но при этом ещё далёк от насыщения.

Мы не планируем серьёзных структурных изменений внутри Ucell в 2021 году, а скорее сфокусируемся на поиске синергий и внедрении лучших реализуемых практик в Ucell для роста его бизнеса Геворк Вермишян Генеральный директор "МегаФона"

Советник премьер-министра Республики Узбекистан Олимжон Умаров выразил уверенность, что создание нового совместного предприятия придаст новый импульс стремительно развивающемуся в последние годы рынку цифровых услуг Узбекистана и откроет новые возможности для Ucell и его абонентов.

Авторы