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Сёрфер за полтора месяца превратился в скелет, потеряв 32 кг, и умер от загадочной инфекции на Бали

Мужчина изо всех сил боролся за свою жизнь, но болезнь оказалась сильнее.

11 февраля 2021, 06:58
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Фото © Instagram / mastersindo

Ещё недавно переехавший на Бали 41-летний австралийский фотограф и сёрфингист Брэд Мастерс весил 90 кг, активно занимался спортом и был здоров, но всё рухнуло в один миг. Незадолго до Нового года мужчина стал пить антибиотики от пневмонии, а потом заметил увеличившийся лимфоузел под нижней челюстью.

Фото © Instagram / mastersindo

Фото © Instagram / mastersindo

Вскоре шея мужчины сильно распухла, покраснела и к тому моменту, как он попал в больницу, была "больше, чем его голова". Брэд перенёс две серьёзные операции, чтобы избавиться от странной инфекции, однако они не увенчались успехом. Фотографу стало хуже, его поместили в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Пациент просто таял на глазах и за полтора месяца в больнице потерял 32 килограмма.

Фото © Instagram / mastersindo

Фото © Instagram / mastersindo

После третьей операции инфекция распространилась на лёгкие и снова вернулась пневмония, пишет Daily Mail. Спасти Брэда уже не удалось. У успешного фотографа, делившегося атмосферными снимками в "Инстаграме", остались жена и сын.

Некурящую девушку изводил кашель, и только спустя восемь месяцев она узнала его смертельную причину

Некурящую девушку изводил кашель, и только спустя восемь месяцев она узнала его смертельную причину

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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