Прерванные судьбы: три года назад Ан-148 вонзился в землю из-за ошибки пилотирования

Причиной катастрофы рейса Москва — Орск стала ошибка экипажа самолёта: пилоты не включили обогрев приёмников полного давления, из-за обледенения этих датчиков и заниженных показателей скорости пилоты приняли решение о пикировании с целью набора скорости. Результат известен.

Ан-148 — среднемагистральный узкофюзеляжный самолёт, разработанный в конструкторском бюро имени Антонова на Украине. Злополучный борт был собран на Воронежском авиастроительном заводе в 2010 году. Перед тем как оказаться в эксплуатации у Саратовских авиалиний, этот Ан-148 два года провёл в консервации, после чего на нём были обновлялся ряд систем и оборудование. Однако это не спасло вылетавших тем утром пассажиров, потому что проблема оказалась не в техническом оснащении или исправности борта, а в отсутствии достаточной квалификации у пилотов.

Несмотря на то что вина экипажа была доказана экспертами МАК достаточно быстро, Ространснадзор всё равно издал приказ, запрещающий эксплуатацию всех самолётов Ан-148 в России.

Примечательной можно назвать реакцию руководителя компании "Саратовские авиалинии" на катастрофу в первые её часы. Топ-менеджер отказывался общаться с журналистами, подтверждать факт гибели самолёта и пассажиров, а после и вовсе перестал выходить на связь.

Фото © ТАСС / Дмитрак Наталья

После гибели пассажиров и экипажа Ан-148 Росавиация потребовала обновить парк самолётов, а также устранить все выявленные нарушения. Но до 30 мая (срок устранения всех нарушений) 2018 года Саратовские авиалинии не справились, сертификат у компании был отозван, а её рейсы передали другим авиакомпаниям. Спустя день после отзыва сертификата новые Саратовские авиалинии подали заявку на получение нового сертификата. Для этого просто создали новую авиакомпанию, оставив старое название.

Спустя ровно два месяца после катастрофы с должности генерального директора компании "Саратовские авиалинии" всё-таки был снят Алексей Вахромеев.

Тот самый, чей диалог с журналистами в первые часы после гибели самолёта выглядел так:

— Что вы от меня хотите? Я в дороге! Я вас плохо слышу, и вы меня не слышите! — Но мы вас слышим! — Мне некогда!

Смены Вахромеева могло бы и не быть, если бы не апрельское эхо февральской трагедии. 6 апреля 2018 года дочь одной из погибших на борту женщин решила вновь вернуться на то поле, где погибла её мать, чтобы возложить цветы к стихийному мемориалу.

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И обнаружила страшное. По всему полю спустя два месяца после аварии были разбросаны останки тел погибших и детали самолёта.

Только после того, как Юлия Синицына сообщила о страшных находках прессе и следственным органам, территория трагедии была вновь огорожена, а специалисты возобновили поисковые работы и следственные действия.

Однако объяснить дочери погибшей, с чем связана такая халатность, в Следственном комитете в тот момент так и не смогли.

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10 апреля 2018 года Алексей Вахромеев был отправлен в отставку.

Несмотря на все попытки восстановить Саратовские авиалинии — в том числе и под началом нового руководителя Игоря Натыкана (возглавлял также аэропорт Саратов Центральный и был директором по производству нового саратовского аэропорта Гагарин), компания восстановлена не была и прекратила своё существование в том же году.

А вот Ан-148, полёты которых были приостановлены после аварии, всё-таки вернулись в небо, но в ограниченном количестве. В настоящее время рейсы этого самолёта на регулярной основе осуществляются компанией "Ангара", которая занимается перевозками между городами Восточной Сибири. Правда, из-за проблем с сертификацией в активной эксплуатации остался только один Ан-148. Кроме того, два борта Ан-148-100 эксплуатируются ФГБУ "СЛО "Россия" ("Специальный лётный отряд "Россия" — предприятие, подчинённое напрямую Управлению делами Президента Российской Федерации). По данным системы Flightradar24, вчера один из этих Ан-148 совершил несколько рейсов по маршруту Москва — Калуга.

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