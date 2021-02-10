Индустрия обмана на похоти и одиночестве: как всю страну разводят на сайтах знакомств

Мошенничество сегодня и в XX веке — это разные преступления. Да, махинации выстроены вокруг одного и того же — вокруг доверия, но схемы меняются так же быстро, как развиваются технологии. Думаете, "Тиндер" убил брачные агентства? Нет! Это брачные агентства превратили "Тиндер" в свой инструмент. Кальян за 6500 рублей нормальный человек не закажет? Опять же — нет, ещё как закажет! И в помощь владельцам заведений снова приходят хитрость, жадность и современные технологии. Журналисты программы "Прямой эфир с Андреем Малаховым" разобрали пять основных схем, которые прекрасно характеризуют сегодняшние тренды.

Секс за триста

Пикап-агентства давно перестали удивлять своим существованием. "Эксперты", которые учат искусству соблазнения, совершенствуют свои навыки и научились отвечать вызовам времени. Интернет-знакомства для них теперь основной инструмент. Журналист Андрей Докукин внедрился в одну из таких фирм, которая имеет филиалы по всей стране. Там ему пообещали научить жить по схеме "от знакомства до секса — 300 рублей".

За шесть часов в Москве можно сделать фаст (на сленге пикаперов — секс на первом же свидании), на первом же мастерском тренинге Константин Пикап-тренер

В этом подходе нет ничего нового, кроме того, что жертвой теперь всё чаще становятся не девушки, а молодые люди, которые мечтают стать мачо. За "обучение" с них берут по 35 тыс. рублей. Сажают на крючок такие агентства ещё на этапе первой консультации. Иногда они подмешивают в чай вещества, провоцирующие выброс дофамина, эндорфина или окситоцина. В итоге клиенту кажется, что он стал увереннее в себе уже на первом же занятии. Бывает и так, что на выходе он как бы случайно сталкивается с какой-нибудь незнакомой девушкой, которая, разумеется, впоследствии оказывается подставной актрисой. Её задача — подтвердить, что курсы пикапа действительно работают.

Потише кричите

Сервисы, которые позволяют снять жильё даже на час, тоже ушли в онлайн. Сейчас и встречаться не нужно с хозяевами съёмных апартаментов — ключи оставляют в специальных сейфах, а код скидывают по СМС после оплаты услуг. Тот же Андрей Докукин с девушкой по имени Дарья обошли несколько гостиниц и провели социальный эксперимент. В каждой из них они арендовали номер, где симулировали насильственные действия.

В первом отеле реакция последовала только спустя десять минут. Консьержка попросила прекратить крики и робко пообещала вызвать полицию. В другой гостинице Дарья кричала "Помогите!" в течение пяти минут. Но из-за двери её попросили кричать потише. В третьем отеле, где номер сняли на один час, на крики девушки вообще не отреагировали.

Англичанке гадят

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Ещё недавно англичанка Карен Хоуэллс планировала переехать в Россию к своему возлюбленному, которого встретила на сайте знакомств. Обычный московский таксист предложил иностранке руку и сердце, и она поверила. Эта доверчивость обошлась ей в пять миллионов рублей. Жених исчез и сменил фамилию, а Карен осталась у разбитого корыта без денег, жилья и любви. Помогая обманутой женщине, журналисты вышли на целую индустрию аферистов, которые разводят людей на деньги.

Карен жила в Лондоне, но после того, как влюбилась в москвича Олега Квашнина, подала на развод и решила продать свой дом. У нового избранника не было денег даже заплатить за кафе, и на первое свидание он пришёл со своим термосом. Но впоследствии его предложение руки и сердца настолько затмило её восприятие реальности, что Карен, не задумываясь, перечисляла ему вначале по 40 тысяч, а затем и вовсе отдала миллион рублей.

Я хотела помогать, потому что думала, что это мой будущий муж. Я не верила, что он мошенник, что он говорит одно, а делает по-другому. Я решила, что, если он человек бедный, это не значит, что он плохой. Плюс он помогал мне переезжать из одной съёмной квартиры в другую, у него было хорошее чувство юмора Карен Хоуэллс

Олег в итоге сменил фамилию с Квашнина на Некрасова. Журналисты разыскали его маму, которая живёт в деревне Шумами Челябинской области. Она рассказала, что он не был у неё пять лет и дважды сидел в тюрьме. Кроме того, по словам женщины, у Олега десять жён и семеро детей. При этом она уверена, что сын — честный человек и никогда никого не обманывал.

Всё по классике

Казалось бы, брачные агентства должны были умереть после появления "Тиндера". Но нет — то, что не убило их, сделало их сильнее. С помощью своих специалистов они переманивают к себе клиентов, создавая ощущение, что понравившаяся им женщина работает только с ними. Дальше начинаются игра и фарс. Сваха готова организовать встречу с той самой, но только после подписания договора. Стоит услуга 150–200 тыс. рублей. Такая сумма обусловлена эксклюзивностью и гарантиями. На самом деле женщина, с которой переписывался клиент, и женщина на фото — разные люди. Так было с Еленой Денисовой. Её фото использовалось брачным агентством для привлечения клиента. Когда же мужчина начинает требовать встречу со своей избранницей, ему дают возможность поговорить с ней по телефону. Так он получает отказ по принципу "насильно мил не будешь" и соглашается на других кандидаток согласно договору.

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Перекур за 10 тысяч

Популярность заведений, где предлагают расслабиться с кальяном, растёт. Конкуренция между заведениями, соответственно, возрастает. Их владельцы используют также и современные методы привлечения клиентов. Они нанимают красивых девушек, задача которых — выложить анкету на сайте или в приложении для знакомств, а когда клиент клюнет — предложить ему свидание именно в этой кальянной. Вся магия начинается с манипуляциями в меню. Девушка не должна позволить клиенту внимательно изучить его — в итоге приносят кальян не за 1200, а за 6500 рублей, к примеру. Или бокальчик шампанского, которого, может, и в основном меню нет, но стоить он будет минимум 900 рублей. Минимальный счёт должен составить 10 тысяч рублей, из которых 2,5 тысячи получает девушка.

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