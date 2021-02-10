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Категорий: 18

Индустрия обмана на похоти и одиночестве: как всю страну разводят на сайтах знакомств

10 февраля 2021, 21:40
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Фото © Shutterstock

<p>Фото © Shutterstock</p>

Мошенничество сегодня и в XX веке — это разные преступления. Да, махинации выстроены вокруг одного и того же — вокруг доверия, но схемы меняются так же быстро, как развиваются технологии. Думаете, "Тиндер" убил брачные агентства? Нет! Это брачные агентства превратили "Тиндер" в свой инструмент. Кальян за 6500 рублей нормальный человек не закажет? Опять же — нет, ещё как закажет! И в помощь владельцам заведений снова приходят хитрость, жадность и современные технологии. Журналисты программы "Прямой эфир с Андреем Малаховым" разобрали пять основных схем, которые прекрасно характеризуют сегодняшние тренды.

Секс за триста

Пикап-агентства давно перестали удивлять своим существованием. "Эксперты", которые учат искусству соблазнения, совершенствуют свои навыки и научились отвечать вызовам времени. Интернет-знакомства для них теперь основной инструмент. Журналист Андрей Докукин внедрился в одну из таких фирм, которая имеет филиалы по всей стране. Там ему пообещали научить жить по схеме "от знакомства до секса — 300 рублей".

За шесть часов в Москве можно сделать фаст (на сленге пикаперов — секс на первом же свидании), на первом же мастерском тренинге

Константин

Пикап-тренер

В этом подходе нет ничего нового, кроме того, что жертвой теперь всё чаще становятся не девушки, а молодые люди, которые мечтают стать мачо. За "обучение" с них берут по 35 тыс. рублей. Сажают на крючок такие агентства ещё на этапе первой консультации. Иногда они подмешивают в чай вещества, провоцирующие выброс дофамина, эндорфина или окситоцина. В итоге клиенту кажется, что он стал увереннее в себе уже на первом же занятии. Бывает и так, что на выходе он как бы случайно сталкивается с какой-нибудь незнакомой девушкой, которая, разумеется, впоследствии оказывается подставной актрисой. Её задача — подтвердить, что курсы пикапа действительно работают.

Потише кричите

Сервисы, которые позволяют снять жильё даже на час, тоже ушли в онлайн. Сейчас и встречаться не нужно с хозяевами съёмных апартаментов — ключи оставляют в специальных сейфах, а код скидывают по СМС после оплаты услуг. Тот же Андрей Докукин с девушкой по имени Дарья обошли несколько гостиниц и провели социальный эксперимент. В каждой из них они арендовали номер, где симулировали насильственные действия.

В первом отеле реакция последовала только спустя десять минут. Консьержка попросила прекратить крики и робко пообещала вызвать полицию. В другой гостинице Дарья кричала "Помогите!" в течение пяти минут. Но из-за двери её попросили кричать потише. В третьем отеле, где номер сняли на один час, на крики девушки вообще не отреагировали.

Англичанке гадят

Фото © Getty Images

Фото © Getty Images

Ещё недавно англичанка Карен Хоуэллс планировала переехать в Россию к своему возлюбленному, которого встретила на сайте знакомств. Обычный московский таксист предложил иностранке руку и сердце, и она поверила. Эта доверчивость обошлась ей в пять миллионов рублей. Жених исчез и сменил фамилию, а Карен осталась у разбитого корыта без денег, жилья и любви. Помогая обманутой женщине, журналисты вышли на целую индустрию аферистов, которые разводят людей на деньги.

Карен жила в Лондоне, но после того, как влюбилась в москвича Олега Квашнина, подала на развод и решила продать свой дом. У нового избранника не было денег даже заплатить за кафе, и на первое свидание он пришёл со своим термосом. Но впоследствии его предложение руки и сердца настолько затмило её восприятие реальности, что Карен, не задумываясь, перечисляла ему вначале по 40 тысяч, а затем и вовсе отдала миллион рублей.

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Я хотела помогать, потому что думала, что это мой будущий муж. Я не верила, что он мошенник, что он говорит одно, а делает по-другому. Я решила, что, если он человек бедный, это не значит, что он плохой. Плюс он помогал мне переезжать из одной съёмной квартиры в другую, у него было хорошее чувство юмора

Карен Хоуэллс

Олег в итоге сменил фамилию с Квашнина на Некрасова. Журналисты разыскали его маму, которая живёт в деревне Шумами Челябинской области. Она рассказала, что он не был у неё пять лет и дважды сидел в тюрьме. Кроме того, по словам женщины, у Олега десять жён и семеро детей. При этом она уверена, что сын — честный человек и никогда никого не обманывал.

Всё по классике

Казалось бы, брачные агентства должны были умереть после появления "Тиндера". Но нет — то, что не убило их, сделало их сильнее. С помощью своих специалистов они переманивают к себе клиентов, создавая ощущение, что понравившаяся им женщина работает только с ними. Дальше начинаются игра и фарс. Сваха готова организовать встречу с той самой, но только после подписания договора. Стоит услуга 150–200 тыс. рублей. Такая сумма обусловлена эксклюзивностью и гарантиями. На самом деле женщина, с которой переписывался клиент, и женщина на фото — разные люди. Так было с Еленой Денисовой. Её фото использовалось брачным агентством для привлечения клиента. Когда же мужчина начинает требовать встречу со своей избранницей, ему дают возможность поговорить с ней по телефону. Так он получает отказ по принципу "насильно мил не будешь" и соглашается на других кандидаток согласно договору.

Фото © Depositphotos

Фото © Depositphotos

Перекур за 10 тысяч

Популярность заведений, где предлагают расслабиться с кальяном, растёт. Конкуренция между заведениями, соответственно, возрастает. Их владельцы используют также и современные методы привлечения клиентов. Они нанимают красивых девушек, задача которых — выложить анкету на сайте или в приложении для знакомств, а когда клиент клюнет — предложить ему свидание именно в этой кальянной. Вся магия начинается с манипуляциями в меню. Девушка не должна позволить клиенту внимательно изучить его — в итоге приносят кальян не за 1200, а за 6500 рублей, к примеру. Или бокальчик шампанского, которого, может, и в основном меню нет, но стоить он будет минимум 900 рублей. Минимальный счёт должен составить 10 тысяч рублей, из которых 2,5 тысячи получает девушка.

Как сложилась судьба самой сильной участницы детского "Голоса", уехавшей из России

Как сложилась судьба самой сильной участницы детского "Голоса", уехавшей из России

Авторы
Василий Климов
Василий Климов

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