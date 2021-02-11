Отец застрелил двух дочерей и покончил с собой, задав жене по телефону чудовищный вопрос
Супруги не ладили уже несколько месяцев.
Фото © Facebook / David Kaser, Clarissa Kaser
В городе Санд-Спрингс, что в Оклахоме, США, случилась трагедия. 56-летний отец двух дочек Дэвид Кейзер решился на страшное преступление, потрясшее округу. Мужчина позвонил своей супруге, которая была на работе, и стал угрожать, что убьёт их детей.
Фото © Facebook / David Kaser
При этом Кейзер задал жене чудовищный вопрос: "Как тебе это понравится?". После женщина услышала звук, похожий на выстрел, пишет Mirror. Она срочно вызвала полицию. Когда правоохранители прибыли на место, они обнаружили тела двух девочек — 19 и 14 лет. Также они нашли труп убийцы — тот покончил с собой.
Фото © Facebook / Clarissa Kaser
По словам убитой горем матери девочек, в последние несколько месяцев у них с мужем обострились семейные проблемы. При этом супруг и раньше угрожал ей. А в 2017 году, согласно отчёту, к ним домой из-за бытового конфликта уже приезжали правоохранители. Однако тогда никого не арестовали.
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