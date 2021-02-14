Наука обманывать: как купить машину на "Авито" и "Авто.ру" и не нарваться на мошенников

Каждый второй продавец будет клясться, что с машиной всё в порядке, но верить на слово никому нельзя.

Бесплатный сыр

В 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, объём сделок на рынке автомобилей с пробегом в России составил почти три ТРИЛЛИОНА рублей. Большая часть из этих автомобилей была куплена как в специализированных автосалонах, так и по объявлениям на популярных площадках — Avito, Auto.ru, Youla и других. Сразу стоит сказать, что значительное количество покупателей изначально надеются на исправность автомобиля и психологически "клюют" на объявления о продаже автомобилей с небольшим пробегом. Автоэксперт Денис Румикин пояснил, что каждый потенциальный водитель хочет "дешёвый и почти новый автомобиль".

Хорошо, что сейчас некоторые сайты уже при бесплатной проверке автомобиля помогают пользователю и сообщают, что есть подозрение на скрученный пробег или непрозрачную историю. Однако даже расхождение данных в объявлении с фактическим состоянием авто часто не может уберечь человека от ошибки — желание купить "свежий" автомобиль недорого почти всегда перевешивает здравый смысл Денис Румикин Автоэксперт

Чтобы не попасться в ловушку, стоит приготовить 5–7 тыс. рублей на первичную проверку истории автомобиля. Проверять нужно четыре ключевых параметра: количество владельцев, ограничения, ДТП и фактический пробег. Узнать все эти данные можно относительно недорого: популярные сервисы для поиска истории авто, такие как "Автотека", "Автокод" или "Авто.ру", помогут получить детальную информацию об авто. Если нужно получить только информацию по штрафам и ограничениям, можно зайти на официальный сайт ГИБДД России.

Какими приёмами пользуются мошенники

Если информация, которая есть в открытом доступе, подтверждена и автомобиль "чист" с юридической точки зрения, а его пробег устраивает покупателя, то можно переходить к осмотру. Здесь нужно быть особенно внимательным — помните историю с угнанным Lexus, которую мы рассказывали год назад? Чтобы не повторить судьбу главного героя нашего материала, нужно внимательно сверяться с VIN-кодами автомобиля и данными, указанными в объявлении. Автокриминалист Юрий Прудовский отметил, что так злоумышленники любят продавать угнанные автомобили.

Они находят автомобиль такого же цвета и года в базе страховых компаний, вбивают его VIN-код, и машина "бьётся" по базам как абсолютно чистая. На деле это может быть совсем не так, поэтому нужно внимательно смотреть на маркировочные таблички, а лучше взять с собой специалиста, который разбирается, как определить подделку Юрий Прудовский Автокриминалист

Как обманывают на "Авито" и "Авто.ру"

Два года назад аналитики выяснили, что среднегодовой пробег легковых автомобилей в возрасте до пяти лет в России составляет 15–17 тыс. километров. Есть, конечно, и исключения — если человек ездит мало, не любит пробки или просто бережёт машину, то пробег может быть и меньше. Но такие истории, по словам специалиста по подбору автомобилей Ярослава Шумейко, редкость.

Если мы берём пятилетний автомобиль массового сегмента, например Kia Rio, Solaris или Toyota RAV-4, то на таких машинах часто ездят помногу. Разумеется, всё зависит от владельца, но если руль затёрт, на сиденьях следы износа, а продавец мамой клянётся и говорит, что "всего десять тыщ пробег", то тут явно что-то нечисто Ярослав Шумейко Специалист по подбору автомобилей

Средний пробег у пятилетнего автомобиля, по словам Шумейко, может составлять 60–70 тыс. километров. Если меньше, то автомобиль нужно изучать особенно внимательно.

Правила удачной покупки

Чтобы сохранить свои деньги, найти автомобиль мечты и правильно провести сделку, эксперты советуют соблюдать разработанную пару лет назад инструкцию, к которой нет доступа у обычных покупателей. Её авторы — автоподборщики, юристы и менеджеры по продажам автомобилей, которые не первый год выясняют, как правильно покупать автомобили с пробегом на "Авито" и "Авто.ру".

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1. Не экономить и проверять автомобиль по онлайн-базам ещё на этапе поиска в Интернете. Три часа, проведённые за компьютером, помогут сэкономить несколько дней поездок по адресам. 2. Никогда не вносить залоги. Мошенники часто пользуются психологическим приёмом с названием "У меня уже есть клиент, давайте пять тысяч, чтобы я вас дождался". Разумеется, никакие деньги переводить нельзя. Нормальный продавец никогда не станет выдвигать такие условия. 3. Опасайтесь автомобилей с низким пробегом. Скручивание (корректировка) пробега — любимый инструмент перекупщиков и автосалонов, которым важно продать автомобиль как можно скорее. Косвенные признаки большого пробега, даже если на одометре небольшая цифра, — "мутные" фары, сколы и царапины, несовпадение года производства фар и стёкол с фактическим годом выпуска автомобиля.

4. Не надейтесь на чудеса. Свежий автомобиль без ДТП с минимальным количеством владельцев почти всегда будет стоить больше, чем нужно. Но торг никто не отменял — если машину продают, значит, есть причины, поэтому можно смело торговаться. 5. Заключайте договор только с собственником, а продажа машины должна проводиться за полную стоимость. На какую сумму договорились — такую и пишем в договоре. Не соглашайтесь на двузначные цифры. Если после покупки с машиной начнутся проблемы, то взыскать ущерб с продавца будет практически невозможно. 6. Осматривать машину только "на холодную" и приезжать на встречу заранее — так у продавца будет меньше шансов скрыть конструктивные дефекты. 7. Не покупать автомобили с непонятной историей обслуживания. Если продавец не может предоставить ни один договор на проведение ТО, то, скорее всего, перед вами перекупщик. 8. Новые машины тоже бьют. Если относительно новый автомобиль продают на 100–200 тыс. дешевле рынка, значит, с ним что-то не так.

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