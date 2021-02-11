СМИ сообщили о подготовке боевиков для терактов в России
По данным источников, лидеры группировок мобилизовали "наиболее опытных" рекрутов.
Фото © ТАСС / Пресс-служба главы Чечни
Террористическая организация "Хайят Тахрир аш-Шам"* готовит боевиков для атак в городах России во время массовых уличных акций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По их данным, лидеры террористических группировок готовят "наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах".
А в конце января ФСБ предотвратила теракт в Башкирии, который готовил молодой человек 1995 года рождения. Задержанный признался, что планировал "взрыв людей".
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