Пациентке с коронавирусом ампутировали три пальца, которые почернели после заражения
Данная заболевшая не единственная, кому пришлось пройти через подобное.
86-летняя пациентка из Италии, имя которой не называется, попала в больницу с коронавирусом в апреле 2020 года. Женщина рассказала медикам, что в марте она перенесла острый коронарный синдром, при котором внезапно блокируется кровоснабжение сердечной мышцы.
Согласно статье медицинского журнала European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, больной назначили двойную антитромбоцитарную терапию для предотвращения свёртывания крови. Однако затем в результате осложнений ковида нарушилось кровоснабжение в трёх пальцах правой руки, что привело к гангрене. Было решено провести ампутацию, и медики назвали этот случай тяжёлым проявлением коронавируса.
При этом данная пациентка не единственная, кому пришлось перенести ампутацию после заражения коронавирусом, пишет Daily Mail. Было обнаружено, что у многих пациентов ковид вызывает серьёзное повреждение кровеносных сосудов.
Выбор редакции
Вирусологи объяснили, кому придётся вакцинироваться от ковида заново
Больные CoViD супруги взялись за руки перед скорой смертью, и это фото из палаты разрывает сердце
Петербургская блогерша расчленила хомяка и шокировала фолловеров его останками
США закроют скандальную тюрьму Гуантанамо
Заместителя Псаки отстранили от должности после угроз "уничтожить" журналистку
Комментариев: 0