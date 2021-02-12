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Пациентке с коронавирусом ампутировали три пальца, которые почернели после заражения

Данная заболевшая не единственная, кому пришлось пройти через подобное.

12 февраля 2021, 13:25

Фото © European Journal of Vascular and Endovascular Surgery

86-летняя пациентка из Италии, имя которой не называется, попала в больницу с коронавирусом в апреле 2020 года. Женщина рассказала медикам, что в марте она перенесла острый коронарный синдром, при котором внезапно блокируется кровоснабжение сердечной мышцы.

Фото © European Journal of Vascular and Endovascular Surgery

Фото © European Journal of Vascular and Endovascular Surgery

Согласно статье медицинского журнала European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, больной назначили двойную антитромбоцитарную терапию для предотвращения свёртывания крови. Однако затем в результате осложнений ковида нарушилось кровоснабжение в трёх пальцах правой руки, что привело к гангрене. Было решено провести ампутацию, и медики назвали этот случай тяжёлым проявлением коронавируса.

При этом данная пациентка не единственная, кому пришлось перенести ампутацию после заражения коронавирусом, пишет Daily Mail. Было обнаружено, что у многих пациентов ковид вызывает серьёзное повреждение кровеносных сосудов.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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