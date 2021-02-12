ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
Также регулятор повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 3,7–4,2%.
Фото © ТАСС / Зотов Алексей
Совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.
В ЦБ отметили, что восстановление спроса происходит быстрее и носит более устойчивый характер, чем ожидалось ранее, однако пока сохраняются ограничения со стороны предложения. При этом вакцинация против коронавируса, набирающая темпы, и ожидания дополнительных мер бюджетной поддержки способствуют росту цен на финансовых и товарных рынках.
"В этих условиях дезинфляционные риски перестали преобладать на годовом горизонте, а прогноз Банка России по инфляции на 2021 год повышен до 3,7–4,2%. В дальнейшем с учётом проводимой денежно-кредитной политики инфляция будет находиться вблизи 4%", — говорится в сообщении Банка России.
По прогнозу регулятора, годовая инфляция достигнет своего максимума в феврале – марте, после чего будет наблюдаться снижение.
Ранее Международный валютный фонд призвал ЦБ РФ снизить ставку ещё на 0,5 п.п. (ниже 4%), "чтобы предотвратить снижение инфляции ниже целевого уровня в течение 2021 года".
Выбор редакции
Российские банки увеличат лимиты в системе быстрых платежей по требованию ЦБ
Набиуллина: Считаем потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпанным
Стоимость нефти марки Brent впервые за год превысила $62 за баррель
США закроют скандальную тюрьму Гуантанамо
Заместителя Псаки отстранили от должности после угроз "уничтожить" журналистку
Комментариев: 0