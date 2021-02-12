ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ отметили, что восстановление спроса происходит быстрее и носит более устойчивый характер, чем ожидалось ранее, однако пока сохраняются ограничения со стороны предложения. При этом вакцинация против коронавируса, набирающая темпы, и ожидания дополнительных мер бюджетной поддержки способствуют росту цен на финансовых и товарных рынках.

"В этих условиях дезинфляционные риски перестали преобладать на годовом горизонте, а прогноз Банка России по инфляции на 2021 год повышен до 3,7–4,2%. В дальнейшем с учётом проводимой денежно-кредитной политики инфляция будет находиться вблизи 4%", — говорится в сообщении Банка России.

По прогнозу регулятора, годовая инфляция достигнет своего максимума в феврале – марте, после чего будет наблюдаться снижение.

Ранее Международный валютный фонд призвал ЦБ РФ снизить ставку ещё на 0,5 п.п. (ниже 4%), "чтобы предотвратить снижение инфляции ниже целевого уровня в течение 2021 года".

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