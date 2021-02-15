Боксёр спустя много лет признался, что пошёл в спорт после того, как его изнасиловали в детстве
Каллум хотел хоть как-то выразить свою боль и ярость, поэтому и пошёл туда, где можно драться безнаказанно.
В профессиональный спорт приходят по многим причинам и разными путями, но 29-летний Каллум Хэнкок из Саут-Йоркшира, Великобритания, стал не самым счастливым случаем. Парень боксирует во втором среднем весе и из десяти боёв выиграл все десять. Он смог построить успешную спортивную карьеру, и на ринге ему нет равных, но Каллуму постоянно приходится сражаться с внутренними демонами.
Спустя многие годы боксёр смог признаться — в десять лет его изнасиловал парень постарше, и с тех пор в жизни Каллума всё пошло под откос, пишет Lad Bible.
Он сказал тогда, что когда мы вырастаем, то кое-что случается. Что в старшей школе это всё равно произойдёт. Я поверил ему, ведь он был старше. Он спросил меня — ты знаешь, для чего это? Я ответил, что да, чтобы писать, но он сказал, что я не прав и он мне покажет. Именно тогда он напал на меня
С тех пор мальчик чувствовал себя очень неуверенно, потому что не понимал, что происходит. "Мне нравились девочки, но я уже был с парнем, это значит, что я гей?" — рассказывал Каллум. А когда он пошёл в старшую школу, то понял — тот тип его обманул. Тогда парень начал испытывать стыд, что он так легко поверил, злость на себя и на своего насильника и агрессию. Он решил записаться на бокс, чтобы безнаказанно молотить по груше, а потом и по противникам.
Каллум рос с проблемами в поведении и депрессией, потому что не мог никому рассказать, что с ним произошло. Пару раз он пытался покончить с собой, но не смог оставить родителей и братьев. Тогда, сорвавшись во время поездки и изрядно напившись, он признался паре своих друзей. Те выслушали его и поддержали, но не поднимали эту тему по его просьбе. Лишь когда Каллум рассказал всё родителям, он почувствовал, как ему стало легче.
Мама записала его на групповую терапию, где боксёру смогли помочь разобраться со своим прошлым. Сейчас он всячески поддерживает жертв сексуального насилия — привлекает внимание к теме и участвует в благотворительных проектах. Он пытается показать, что боксёры, спортсмены, мужчины тоже могут страдать и чувствовать депрессию.
Мы с гордостью показываем порезы на коже, но стесняемся признаться, что у нас есть раны на душе
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