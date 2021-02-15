Боксёр спустя много лет признался, что пошёл в спорт после того, как его изнасиловали в детстве

В профессиональный спорт приходят по многим причинам и разными путями, но 29-летний Каллум Хэнкок из Саут-Йоркшира, Великобритания, стал не самым счастливым случаем. Парень боксирует во втором среднем весе и из десяти боёв выиграл все десять. Он смог построить успешную спортивную карьеру, и на ринге ему нет равных, но Каллуму постоянно приходится сражаться с внутренними демонами.

Фото © Instagram / calhanco

Спустя многие годы боксёр смог признаться — в десять лет его изнасиловал парень постарше, и с тех пор в жизни Каллума всё пошло под откос, пишет Lad Bible.

Он сказал тогда, что когда мы вырастаем, то кое-что случается. Что в старшей школе это всё равно произойдёт. Я поверил ему, ведь он был старше. Он спросил меня — ты знаешь, для чего это? Я ответил, что да, чтобы писать, но он сказал, что я не прав и он мне покажет. Именно тогда он напал на меня Каллум Хэнкок

Фото © Instagram / calhanco

С тех пор мальчик чувствовал себя очень неуверенно, потому что не понимал, что происходит. "Мне нравились девочки, но я уже был с парнем, это значит, что я гей?" — рассказывал Каллум. А когда он пошёл в старшую школу, то понял — тот тип его обманул. Тогда парень начал испытывать стыд, что он так легко поверил, злость на себя и на своего насильника и агрессию. Он решил записаться на бокс, чтобы безнаказанно молотить по груше, а потом и по противникам.

Фото © Instagram / calhanco

Каллум рос с проблемами в поведении и депрессией, потому что не мог никому рассказать, что с ним произошло. Пару раз он пытался покончить с собой, но не смог оставить родителей и братьев. Тогда, сорвавшись во время поездки и изрядно напившись, он признался паре своих друзей. Те выслушали его и поддержали, но не поднимали эту тему по его просьбе. Лишь когда Каллум рассказал всё родителям, он почувствовал, как ему стало легче.

Фото © Instagram / calhanco

Мама записала его на групповую терапию, где боксёру смогли помочь разобраться со своим прошлым. Сейчас он всячески поддерживает жертв сексуального насилия — привлекает внимание к теме и участвует в благотворительных проектах. Он пытается показать, что боксёры, спортсмены, мужчины тоже могут страдать и чувствовать депрессию.

Мы с гордостью показываем порезы на коже, но стесняемся признаться, что у нас есть раны на душе Каллум Хэнкок

Парня, который напал на Каллума в детстве, осудили на шесть лет и три месяца тюрьмы общего режима.

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