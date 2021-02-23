Без прививок: иммунитет может сам защитить большинство людей от CoViD-19, заявили учёные

Микробиологи внимательно рассмотрели иммунные клетки и обнаружили, что они достаточно хорошо вооружены против коронавируса.

Организм большинства людей способен самостоятельно защититься от ковида, заявили учёные из Университета Тель-Авива. Они опубликовали результаты исследования, в котором оценили иммунный ответ на коронавирус у 18 заболевших, но уже выздоравливающих пациентов. Сообщается, что у десяти из них болезнь проходила легко, а вот у восьми остальных — очень тяжело. Микробиологи сравнили, как клетки их иммунитета отвечали на вторжение SARS-CoV-2 через полтора месяца после заражения.

Особое внимание они обратили на так называемые В-лимфоциты, потому что у них особо ответственная роль в обороне организма. При появлении антигена — то есть чужеродного элемента — часть таких клеток запоминает его. Иногда на долгие годы, если не на всю человеческую жизнь, то есть они передают точные данные о встреченном интервенте из поколения в поколение. А другие В-лимфоциты превращаются в фабрики по производству подходящих антител (способных обезвредить врага). И, чтобы знать, какой именно конструкции для этого нужно антитело, надо распознать и подробно изучить "непрошеного гостя". Поэтому на поверхности каждого B-лимфоцита имеется примерно 150 тысяч разнообразных рецепторов — на все случаи, как говорится. Их задача, условно говоря, — установить личность вируса, бактерии или токсина и передавать соответствующие сигналы. При этом каждый конкретный рецептор настроен на "узнавание" определённого типа антигена. Многообразие различных рецепторов В-клетки называют "их репертуаром".

Структура В-клеточного рецептора. Синим показана мембранная форма антитела, красным — гетеродимер CD79a и CD79b. Фото © Wikipedia

Так вот, по данным израильских учёных, эти клетки, скажем так, "знают много песен", для коронавирусной частицы у них тоже найдётся "военный марш". Впрочем, есть один нюанс. Как и следовало ожидать, В-лимфоциты гораздо активнее работали у тяжело болевших пациентов, чем у тех, кто отделался лёгкой простудой. У тех, кому было очень плохо, эффективных (вируснейтрализующих) антител оказалось больше. Кроме того, если человек сильно болел, то его В-клетки будут долго помнить о том, что пришлось пережить. Из этого микробиологи сделали примерно следующий вывод: если человек тяжело переболел CoViD-19, то он таким способом получил "свою прививку".

— Комбинации генетических линий, приводящих к выработке антител против SARS-CoV-2, относительно часты в здоровом репертуаре В-клеточных рецепторов. Поэтому при достаточной антигенной стимуляции (которая происходит в случае тяжёлого заболевания CoViD-19) эти антитела могут вырабатываться у большинства лиц, — говорится в опубликованной научной статье.

Надо сказать, в таком случае эта "естественная защита" обходится довольно дорого. Однако у учёных есть идея насчёт того, как помочь собственному иммунитету заболевшего. Отмечается, что максимально надёжными защитниками во время исследования сочли шесть из 22 извлечённых у пациентов видов антител. Микробиологи предлагают комбинировать их и на основе такого "коктейля" создавать лекарства от ковида, то есть использовать уже готовые антитела в качестве возможной альтернативы вакцинации.

— Даже при наличии вакцины вооружение врачей в клиниках специфическими препаратами для борьбы с SARS-CoV-2 невероятно важно. Комбинации нейтрализующих антител представляют собой многообещающий подход к эффективному и безопасному лечению тяжёлых случаев CоViD-19, особенно среди пожилого населения или людей с хроническими заболеваниями, которым нелегко вырабатывать эти антитела при заражении или вакцинации, — пишут учёные.

Но пока таких лекарств нет, выходит, без вакцинации достаточно сильный иммунитет к CoViD-19 можно наработать только одним способом — рискнуть достаточно тяжело переболеть.

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