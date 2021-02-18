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Девушку сразу же бросил парень, когда увидел, что стало с её лицом после несчастного случая

Девушке приходится нелегко, она пролила немало слёз, но полна решимости жить дальше и стать счастливой.

18 февраля 2021, 08:22

Фото © Instagram / Charlenechew

Переехавшая в Австралию 23-летняя студентка из Сингапура Шарлин Чу весело проводила время со своим парнем, не подозревая, каким кошмаром это для неё обернётся. Влюблённые готовили пончики, и бойфренд забыл выключить плиту.

Фото © Instagram / charlenechew

Фото © Instagram / charlenechew

Когда девушка почувствовала запах дыма, она побежала на кухню. В панике Шарлин бросила горящую кастрюлю с кипящим маслом в раковину, полную воды. Студентка думала, что так сможет потушить огонь, однако сделала только хуже. Масло брызнуло и залило её лицо и плечи.

Фото © Instagram / charlenechew

Фото © Instagram / charlenechew

Пострадавшую срочно госпитализировали, у неё диагностировали ожоги третьей степени, пишет The Sun. Пациентка перенесла две операции по пересадке кожи, страдала от боли и боялась смотреть в зеркало. Шарлин месяц провела в больнице, а когда вернулась домой, её ждал новый удар — спустя две недели девушку бросил бойфренд.

Фото © Instagram / charlenechew

Фото © Instagram / charlenechew

После разрыва Шарлин снова вернулась в Сингапур. Несмотря на физические и душевные страдания, она полна решимости жить дальше и не позволить трудностям её сломить.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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