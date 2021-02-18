Девушку сразу же бросил парень, когда увидел, что стало с её лицом после несчастного случая
Девушке приходится нелегко, она пролила немало слёз, но полна решимости жить дальше и стать счастливой.
Фото © Instagram / Charlenechew
Переехавшая в Австралию 23-летняя студентка из Сингапура Шарлин Чу весело проводила время со своим парнем, не подозревая, каким кошмаром это для неё обернётся. Влюблённые готовили пончики, и бойфренд забыл выключить плиту.
Когда девушка почувствовала запах дыма, она побежала на кухню. В панике Шарлин бросила горящую кастрюлю с кипящим маслом в раковину, полную воды. Студентка думала, что так сможет потушить огонь, однако сделала только хуже. Масло брызнуло и залило её лицо и плечи.
Пострадавшую срочно госпитализировали, у неё диагностировали ожоги третьей степени, пишет The Sun. Пациентка перенесла две операции по пересадке кожи, страдала от боли и боялась смотреть в зеркало. Шарлин месяц провела в больнице, а когда вернулась домой, её ждал новый удар — спустя две недели девушку бросил бойфренд.
После разрыва Шарлин снова вернулась в Сингапур. Несмотря на физические и душевные страдания, она полна решимости жить дальше и не позволить трудностям её сломить.
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