Комфорт для Рака и депрессия у Водолея: какие знаки зодиака лучше всего совместимы друг с другом

Астролог Сергей Безбородный рассказал, что все знаки зодиака делятся на мужские и женские. Мужские знаки — нечётные: Овен, Близнецы, Лев, Весы, Стрелец, Водолей. Женские знаки — чётные: Телец, Рак, Дева, Скорпион, Козерог, Рыбы.

По его словам, для создания крепких любовных связей очень важно, чтобы мужчина оказался в мужском знаке зодиака, а женщина — в женском. Если это правило нарушается, то в отношениях может быть дисгармония.

Кроме того, широко распространённое заблуждение, что идеальными парами считаются знаки, входящие в общую стихию. Например, огненные знаки Овен, Лев, Стрелец или земные: Телец, Дева, Козерог.

— Лучше для романтических отношений не сходиться людям, которые в одной стихии. В начале отношения будут действительно очень яркими, а потом между ними начнётся конкуренция и борьба за власть в паре, что впоследствии приведёт к расставанию. Такие пары максимально смогут существовать десять лет, — говорит Сергей Безбородный.

Для импульсивного Овна наиболее гармоничным будет союз с представителями знака Льва или Стрельца, говорит астролог Тиана Атлас. Также лёгкие на подъём Близнецы и Водолеи составят Овну хорошую компанию и поддержат в любом начинании. А вот с Весами, Раками и Козерогами не всегда находится понимание.

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Практичный Телец ценит комфорт и наиболее уютно чувствует себя с представителями знаков Девы и Козерога — эти знаки будут для него более понятны.

— С Раком и Рыбами представители знака Тельца будут испытывать максимальный комфорт. При этом Львов могут воспринимать слишком демонстративными, а Водолеев чрезмерно социальными. Максимальное напряжение возникает со Скорпионами — Тельцам не по нраву ревность и подозрительность Скорпионов, — отметил астролог.

Лёгкие и общительные Близнецы прекрасно чувствуют себя в компании Весов и Водолеев. Огненные Львы и Овны будут положительно стимулировать Близнецов на новые идеи. А вот Девы могут казаться занудами, Рыбы — слишком медлительными, а Стрельцы и вовсе могут давить на Близнецов своим авторитетом.

По словам Тианы Атлас, эмоциональные Раки чувствуют психологический комфорт со Скорпионами и творческими Рыбами. А атмосферу домашнего уюта помогут создать Девы и Тельцы. Зато Весы могут пробудить в Раке взаимную нерешительность, а Овны казаться чрезмерно настойчивыми. Самый непростой союз Рака с Козерогом.

Лев ощущает себя на одной волне со Стрельцом и Овном и получает желаемое восхищение и похвалу от Весов и Близнецов. Зато Скорпионы и Тельцы могут раздражать, не говоря уже о Водолеях, которые отказываются ставить возлюбленного Льва на пьедестал первенства во всём.

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Девам по природе знака комфортнее всего с Тельцами и Козерогами.

— Творческую подпитку они получают от Скорпионов и Раков. Но энергия мечтательных Рыб может быть слишком непонятна для практичной и прагматичной Девы, — рассказала Тиана Атлас.

Дипломатично настроенные на партнёрство Весы оценят интеллект Близнецов и Водолеев. А энергия Стрельцов и Львов добавит оптимизма в отношения. Сложности могут возникать с требующими конкретики Раками и Козерогами. Овны и вовсе слишком склонны перетягивать одеяло на себя, и Весам это может не понравиться.

Проницательным Скорпионам по вкусу тонкие энергии Раков и Рыб, но и целеустремленность Дев и Козерогов придётся по вкусу. Астролог предупреждает, что жажда обладать предметом обожания может сыграть злую шутку в союзе с требующим внимания Львом либо чрезмерно социальным Водолеем. Союз с Тельцом даёт взаимные тайны и чрезмерную ревность как следствие.

Оптимистичному и быстрому Стрельцу максимально комфортно с представителями знака Овен и Лев, а Весы и Водолеи поддержат самые авантюрные начинания. Зато Девы и Рыбы могут раздражать, а Близнецы и вовсе тянуть назад.

Целеустремленного Козерога поддерживают Девы и Тельцы, а дают психологическую поддержку Скорпионы и Рыбы.

— Сомневающиеся Весы и чрезмерно активные Овны не дают ощущения стабильности, которое так важно Козерогам. С представителями знака Рак может быть конфликт даже на тему амбиций, — говорит астролог.

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Свободолюбивые Водолеи находят поддержку у Близнецов и Весов, а также энергичных Овнов и Стрельцов. При этом Телец может сдерживать и считать нереалистичными планы Водолея, а Скорпион давать депрессивность, находясь рядом. По словам астролога, Лев будет требовать слишком много внимания к своей персоне, поэтому такой союз требует мудрости от обоих.

Тонким и мечтательным Рыбам прекрасно подходят партнёры знаков Рак и Скорпион, которые будут на одной волне. А Тельцы и Козероги помогут придать структуру рыбьим фантазиям в хорошем смысле. Близнецы могут казаться слишком поверхностными и неспособными оценить творческие порывы души. Тиана Атлас говорит, что Стрельцы могут быть слишком навязчивыми в нравоучениях. Самая непростая совместимость со знаком Дева, которая может критиковать и не понимать тонкую душевную организацию Рыб.

Подарки для второй половины

По словам Сергея Безбородного, Овнам, Девам и Скорпионам подойдёт стильный аксессуар, возможно, украшение или то, чем они могут похвастаться перед знакомыми. А для Тельцов и Козерогов лучшим подарком будут деньги, на которые они сами себе смогут сделать подарок.

— Для Близнецов и Рыб важен перформанс. Желательно им дарить какое-то представление или развлечение, которые принесут яркие эмоции, — говорит астролог.

Ракам, Весам и Водолеям Сергей Безбородный рекомендует дарить романтический вечер в тишине и спокойствии без ярких эффектов и скопления людей. Чем обстановка интимнее, тем лучше.

Астролог Тиана Атлас советует подарить Льву дизайнерскую вещь, особенно сделанную специально для него. Также подойдёт в качестве подарка хорошее шампанское или вино, цветы и ощущение праздничной атмосферы.

А вот Стрелец будет в восторге от неожиданного отпуска или хотя бы поездки за город. Если пока нет возможности купить билеты, Стрелец оценит настенную карту мира, дорожный аксессуар или красивую книгу на иностранном языке, отметила астролог.

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