Первый форпост в Антарктиде: как русские покорили ледяной континент и опередили американцев на 3 дня

Российская империя, а позднее и СССР, так же как сейчас Российская Федерация, славятся особыми взаимоотношениями с севером и снегом. Больше снега, чем в России, пожалуй, только в Антарктиде. Но путь туда, несмотря на освоение русскими исследователями Арктики и открытие именно русскими собственно Антарктиды в 1820 году, оказался очень долгим.

Станции на дрейфующих льдинах в Северном Ледовитом океане, "Челюскин", экспедиции Колчака и открытие Северного морского пути — всё это было до освоения Антарктиды. Так почему СССР с огромным опытом по освоению Крайнего Севера понадобилось столько времени для прорыва на крайний Юг?

Ведь первенство открытия Антарктики как таковой принадлежит именно России. В 1820 году берега Антарктиды первым увидел наш великий путешественник Беллинсгаузен. Но формально первыми к берегам ледового континента пристали англичане (через день после его открытия русскими), так что считается, что Антарктиду открыли они.

Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен. Фото © wikipedia

Но вернёмся к станции "Мирный" и истории о том, как Нидерланды помогли СССР обогнать США.

Во многих морских подвигах России помогали Нидерланды, вспомним хотя бы одного царя-плотника. Помогли они и в этот раз. Специальное ледовое судно "Обь" создавалось под надзором советских инженеров на верфях "Де Шельде" в городе Флиссингене. Судно было сдано СССР в 1953 году, а в 1955 году уже в Риге его переоборудовали в научно-исследовательский корабль.

Ледовая защита, аналогичная ледокольной, четыре мощных дизель-генератора, выдающих семь тысяч лошадиных сил, и грузоподъёмность в пять тысяч тонн.

В общем, к освоению Антарктиды СССР подготовился основательно, и 30 ноября 1955 года "Обь" отправилась к берегам ледяного континента, чтобы заложить там станцию "Мирный". История первой экспедиции к Южному полюсу со множеством фотодокументов хранится в музее Мирового океана в Калининграде, откуда и стартовала первая советская антарктическая экспедиция.

Дизель-электроход "Обь" у советской антарктической станции "Мирный". Фото © ТАСС / Кошевой Виктор

Станция "Мирный", отправившаяся к Антарктиде на "Оби", была названа так в честь шлюпа "Мирный", того самого, что в 1820 году принял участие в открытии Антарктиды миру.

Советские учёные спустя полтора столетия, а точнее 13 февраля 1956 года, заново открыли для России Антарктику. Первая станция по нынешним меркам была очень скромной. Всего несколько домиков и, разумеется, баня. Баня вообще стала отличительной чертой всех советских и российских станций в Антарктиде и неизменной частью каждой круглогодичной станции (бывают ещё и сезонные станции, используемые метеорологами).

Строительство "Мирного" началось 15 января, а 13 февраля над главным зданием станции был поднят советский флаг. Именно поднятие флага знаменует запуск станций и поныне.

Американцы в антарктической гонке отстали от русских на три дня. Их первая станция, а также одновременно и порт, были открыты 16 февраля 1956 года. То есть США, находящиеся и гораздо ближе к Южному полюсу, и в заведомо более выгодном экономическом положении (СССР всего десять лет назад пережил самую кровавую войну в истории планеты, а США войны на своей территории, не считая конфликтов с Японией вокруг Гавайских островов, не видели, не говоря уж о том, насколько у них за счёт войны развилось именно кораблестроение), всё равно не смогли опередить нас и в этой гонке.

Однако, как и в случае с космосом, как минимум до последнего времени Антарктида всегда являлась не местом для агрессивного соперничества крупнейших держав, а местом для совместного созидательного труда.

Антарктическая станция "Мак-Мердо". Фото © wikipedia

Станция "Мак-Мердо" служит портом для всех государств, ведущих исследования в Антарктике, и является самым густонаселённым посёлком на берегах Антарктиды. Более того, в семидесятых американцы даже запустили в "Мак-Мерно" атомную станцию. Однако спустя несколько лет были вынуждены её демонтировать.

Что до нашей станции "Мирный", то она также существует и по сей день. В пору её рассвета станция включала в себя более 20 строений, аэродром и даже одну улицу Ленина. Кроме того, станция являлась центром всей Антарктической экспедиции СССР, а затем и России. Однако в настоящее время большая часть полярников проживает на станции "Прогресс", которую планируют сделать основной станцией России в Антарктике.

Авторы