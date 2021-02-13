При обрушении породы на шахте в Кузбассе погиб один человек

В результате обрушения горной породы на шахте "Юбилейная" в Кемеровской области погиб один человек.

По информации Лайфа, сигнал о ЧП поступил в 3:17 по местному времени (23:17 мск). В момент происшествия 98 человек находились внутри. Погибшим оказался шахтёр 1987 года рождения.