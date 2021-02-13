Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

При обрушении породы на шахте в Кузбассе погиб один человек

Всего в момент ЧП внутри находилось около 100 человек.

13 февраля 2021, 21:48

Фото © Pixabay

В результате обрушения горной породы на шахте "Юбилейная" в Кемеровской области погиб один человек.

По информации Лайфа, сигнал о ЧП поступил в 3:17 по местному времени (23:17 мск). В момент происшествия 98 человек находились внутри. Погибшим оказался шахтёр 1987 года рождения.

В Коми нашли тела двух погибших во время ноябрьского пожара в шахте горняков

В Коми нашли тела двух погибших во время ноябрьского пожара в шахте горняков

Угрозы жизни остальных горняков нет. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

На Сахалине гроб пришлось катить по кладбищу на санках из-за нечищеных дорожек — видео

сегодня в 02:51

Лайф узнал причину обрушения породы на шахте в Кузбассе, где погиб один человек

вчера в 23:31

В Адлере загорелся торговый центр на площади в 500 квадратов — видео

сегодня в 02:37

Диетолог назвала количество чашек кофе в день, которые можно пить без вреда здоровью

сегодня в 04:58

Шведский депутат призвал убедить Германию остановить строительство "Северного потока — 2"

сегодня в 04:36

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1