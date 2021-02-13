При обрушении породы на шахте в Кузбассе погиб один человек
Всего в момент ЧП внутри находилось около 100 человек.
Фото © Pixabay
В результате обрушения горной породы на шахте "Юбилейная" в Кемеровской области погиб один человек.
По информации Лайфа, сигнал о ЧП поступил в 3:17 по местному времени (23:17 мск). В момент происшествия 98 человек находились внутри. Погибшим оказался шахтёр 1987 года рождения.
Угрозы жизни остальных горняков нет. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
Выбор редакции
На Сахалине гроб пришлось катить по кладбищу на санках из-за нечищеных дорожек — видео
Лайф узнал причину обрушения породы на шахте в Кузбассе, где погиб один человек
В Адлере загорелся торговый центр на площади в 500 квадратов — видео
Диетолог назвала количество чашек кофе в день, которые можно пить без вреда здоровью
Шведский депутат призвал убедить Германию остановить строительство "Северного потока — 2"
Комментариев: 0