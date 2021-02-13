Врач рассказал, как правильно смотреть телевизор и не навредить своему здоровью

Врач-невролог и руководитель медицинского центра акупунктуры "Доктор Орлов" в беседе с радио Sputnik поделился несколькими простыми правилами, которые помогут не навредить здоровью человека при просмотре телевизора.

Внимание стоит уделить прежде всего позе, в которой вы собираетесь смотреть телепередачи или видеоролики на компьютере. Важно избежать лишней нагрузки на позвоночник, а самое главное — не смотреть любимые программы лёжа.

"Оптимально смотреть телевизор, сидя в кресле с подголовником, чтобы шея не уставала. Ни в коем случае не лёжа или в каких-то других позах. Если смотреть лёжа, то у вас сгибается шейный отдел позвоночника — соответственно, приподнимается таз и перегружается шея. Потом могут возникнуть проблемы с позвоночником в области шеи", — подчеркнул Орлов.

Кроме того, важно не только обратить внимание на позу, но и делать перерывы после двух часов просмотра. Это поможет избежать нарушения кровообращения в области малого таза, которое может привести к гинекологическим проблемам у женщин и заболеваниям мочеполовой сферы у мужчин.

А вот избежать проблем со зрением поможет правильное расстояние глаз от экрана. По словам Орлова, оно должно составлять не меньше полутора-двух метров.

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