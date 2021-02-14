В Адлере загорелся торговый центр на площади в 500 квадратов — видео
Что стало причиной случившегося, не сообщается.
В Адлере загорелся двухэтажный торговый центр "Мзымта". По информации Лайфа, площадь пожара составляет 500 квадратных метров.
Как видно на кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, торговые ряды охвачены пламенем, от которого поднимаются клубы густого дыма. По словам очевидцев, пожар изрядно повредил и стоящий рядом торговый центр.
Сообщений о пострадавших и причинах происшествия не поступало.
Выбор редакции
На Сахалине гроб пришлось катить по кладбищу на санках из-за нечищеных дорожек — видео
"Воблинг словила". В Сочи мотоциклистка выжила после падения на скорости 190 км/ч — видео
Лайф узнал причину обрушения породы на шахте в Кузбассе, где погиб один человек
Диетолог назвала количество чашек кофе в день, которые можно пить без вреда здоровью
Шведский депутат призвал убедить Германию остановить строительство "Северного потока — 2"
Комментариев: 0