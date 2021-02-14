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В Адлере загорелся торговый центр на площади в 500 квадратов — видео

Что стало причиной случившегося, не сообщается.

14 февраля 2021, 02:37

В Адлере загорелся торговый центр на площади в 500 квадратов. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

В Адлере загорелся двухэтажный торговый центр "Мзымта". По информации Лайфа, площадь пожара составляет 500 квадратных метров.

Как видно на кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, торговые ряды охвачены пламенем, от которого поднимаются клубы густого дыма. По словам очевидцев, пожар изрядно повредил и стоящий рядом торговый центр.

Сообщений о пострадавших и причинах происшествия не поступало.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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