Россиян ждёт единственная в году шестидневная рабочая неделя
Сразу же за ней последуют длинные выходные и три трудовых дня.
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В России начинается единственная в 2021 году шестидневная рабочая неделя (с 15 по 20 февраля).
Связано это с переносом рабочего дня, 22 февраля, на субботу, 20 февраля. При этом после шести трудовых будней у жителей страны будет сразу три выходных.
Сразу после праздников россиян ожидает короткая рабочая неделя — с 24 по 26 февраля. Всего в этом году таковых будет семь. Добавим, что следующие длинные выходные жители страны получат в марте.
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