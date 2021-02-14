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Россиян ждёт единственная в году шестидневная рабочая неделя

Сразу же за ней последуют длинные выходные и три трудовых дня.

14 февраля 2021, 21:17

Фото © Pixabay

В России начинается единственная в 2021 году шестидневная рабочая неделя (с 15 по 20 февраля).

Связано это с переносом рабочего дня, 22 февраля, на субботу, 20 февраля. При этом после шести трудовых будней у жителей страны будет сразу три выходных.

Россиянам напомнили о длинных выходных в феврале

Россиянам напомнили о длинных выходных в феврале

Сразу после праздников россиян ожидает короткая рабочая неделя — с 24 по 26 февраля. Всего в этом году таковых будет семь. Добавим, что следующие длинные выходные жители страны получат в марте.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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