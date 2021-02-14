Россиян ждёт единственная в году шестидневная рабочая неделя

В России начинается единственная в 2021 году шестидневная рабочая неделя (с 15 по 20 февраля).

Связано это с переносом рабочего дня, 22 февраля, на субботу, 20 февраля. При этом после шести трудовых будней у жителей страны будет сразу три выходных.

Сразу после праздников россиян ожидает короткая рабочая неделя — с 24 по 26 февраля. Всего в этом году таковых будет семь. Добавим, что следующие длинные выходные жители страны получат в марте.

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