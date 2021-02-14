Россия возобновила авиасообщение с Азербайджаном и Арменией

Россия с 15 февраля возобновила авиасообщение с Азербайджаном и Арменией после его приостановки из-за коронавируса.

Перевозчики каждой из стран получили возможность выполнять по четыре рейса в неделю из Москвы в Ереван, и по два — из Москвы в Баку. Добавим, что для въезда в Армению необходимо наличие ПЦР-теста, сданного не ранее чем за 72 часа до прибытия.

А вот попасть в Азербайджан могут лишь дипломаты, иностранцы, чьи родственники имеют гражданство Азербайджана, иностранцы, имеющие разрешение на работу в стране или вид на жительство, а также студенты. При этом для всех будет обязательно прохождение двухнедельного карантина.

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