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Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблём "Прогресс МС-16" стартовала с Байконура — видео

На МКС она доставит более двух тонн различных грузов для членов экипажа.

15 февраля 2021, 04:56

Видео © "Роскосмос"

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблём "Прогресс МС-16" успешно стартовала с космодрома Байконур. Прямая трансляция ведётся на сайте "Роскосмоса".

На МКС она доставит 2,5 тонны различных грузов для находящегося на станции экипажа. Среди них еда, вода и комплект для герметизации трещины.

Добавим, что стыковка с МКС запланирована на 9:20 17 февраля.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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