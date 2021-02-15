Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблём "Прогресс МС-16" стартовала с Байконура — видео

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблём "Прогресс МС-16" успешно стартовала с космодрома Байконур. Прямая трансляция ведётся на сайте "Роскосмоса".

На МКС она доставит 2,5 тонны различных грузов для находящегося на станции экипажа. Среди них еда, вода и комплект для герметизации трещины.