Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблём "Прогресс МС-16" стартовала с Байконура — видео
На МКС она доставит более двух тонн различных грузов для членов экипажа.
Видео © "Роскосмос"
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблём "Прогресс МС-16" успешно стартовала с космодрома Байконур. Прямая трансляция ведётся на сайте "Роскосмоса".
На МКС она доставит 2,5 тонны различных грузов для находящегося на станции экипажа. Среди них еда, вода и комплект для герметизации трещины.
Добавим, что стыковка с МКС запланирована на 9:20 17 февраля.
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