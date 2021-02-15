Марийский Лоренцо Медичи и взятка в 230 млн. За что судят экс-губернатора Леонида Маркелова

Суд в Нижнем Новгороде начал оглашать приговор экс-губернатору Марий Эл Леониду Маркелову. Он уже признан виновным в получении взятки и других эпизодах, поэтому может получить суровый срок. Ранее прокурор запросил для Маркелова 17 лет лишения свободы. Остальных фигурантов дела — бизнесвумен Наталию Кожанову и экс-министра сельского хозяйства Ираиду Долгушеву — прокурор попросил приговорить к десяти и четырём с половиной годам лишения свободы. Лайф вспоминает эпизоды, за которые экс-губернатор и его партнёры оказались на скамье подсудимых.

Дело о взятке центральный аппарат СКР возбудил 12 апреля 2017 года, а уже на следующий день бывший губернатор Марий Эл Маркелов был арестован. После обысков в квартирах экс-главы региона в его деле добавилась статья о хранении боеприпасов. Маркелов возглавлял регион 16 лет, но незадолго до ареста ушёл в отставку по собственному желанию и покинул ряды партии "Единая Россия".

Пока длилось следствие, всё имущество и активы экс-губернатора на общую сумму 2,8 миллиарда рублей, происхождение которых он так и не смог объяснить, Генпрокуратура обратила в доход государства. Это деньги и акции его мачехи Татьяны Маркеловой; земельные участки и офисы в Марий Эл, на Кубани и в Москве; недвижимость, в том числе спорткомплекс, а также личные коллекции дорогих часов, антикварных монет и посуды. По версии прокуроров, мачеха Маркелова является подставным лицом, на которое экс-губернатор оформил свои основные активы.

Вины не признал

Сегодня Нижегородский райсуд Нижнего Новгорода начал зачитывать Маркелову приговор. На это могут уйти дни — его дело насчитывает 232 тома. Дело оказалось в Нижнем Новгороде, потому что в родном регионе у Маркелова слишком большие связи, которые могли бы оказать влияние на суд. Судья уже пояснила, что читать приговор будет неделю.

Следствие доказало, что как минимум пять миллиардов рублей в виде господдержки для Акашевской птицефабрики были выделены незаконно. За это экс-губернатор получил от её владельца Николая Криваша откат в 235,2 миллиона рублей. После возбуждения дела Криваш успел улететь в Израиль, где находится до сих пор: предприниматель объявлен в международный розыск по обвинению в даче взятки.

Суд уже признал Маркелова виновным в получении взятки в особо крупном размере, а также в незаконном хранении боеприпасов и двух эпизодах злоупотребления полномочиями. Это говорит о том, что он может получить максимальный срок — до 15 лет лишения свободы, а также стократный относительно размера взятки штраф.

Фото © ТАСС / Щербак Александр

Взятка Маркелову была предоставлена в виде гражданско-правовой сделки: в 2015 году деловой партнёр Криваша Наталья Савченко расплатилась векселями с мачехой губернатора Татьяной Маркеловой за принадлежащие ей акции ОАО "Тепличное". Сделка была зарегистрирована в реестре, и за неё был уплачен налог. Интересно, что ОАО "Тепличное", акции которого купил Криваш, согласно базе СПАРК, находится в стадии ликвидации с июня 2017 года. А процедура наблюдения со стороны арбитражных управляющих была введена ещё до ареста Маркелова — в феврале 2017 года.

После получения векселей гендиректор ООО "Телекомпания 12 регион" (один из основных активов Маркеловой) Наталья Кожанова обналичила их в Сбербанке. Ей вменили статью 291.1 УК (посредничество во взяточничестве). Эти деньги, как установило следствие, достались Маркелову.

В деле также фигурирует бывший министр сельского хозяйства республики Ираида Долгушева. На бланках марийского Минсельхоза для Николая Криваша готовились официальные справки о суммах госсубсидий, полагающихся Акашевской птицефабрике. Затем справки с недостоверными данными представлялись в Россельхозбанк для получения льготных инвестиционных кредитов.

Ни Маркелов, ни Кожанова, ни Долгушева своей вины не признали, настаивая, что векселя Татьяна Маркелова получила в результате гражданско-правовой сделки, а 235 миллионов рублей якобы были потрачены на нужды ООО "Телекомпания 12 регион", что следует из бухгалтерской отчётности фирмы.

Лёнька – голубой экран

Леонид Маркелов считался одним из самых эксцентричных губернаторов России. Например, он превратил Йошкар Олу в кусочек Европы. Глава региона даже открыл в столице Марий Эл памятник Лоренцо Медичи. Маркелов вообще известен любовью к своим инициалам — ЛМ. Например, лучшая гостиница города называлась в честь другого итальянского герцога Людовико Моро. На площади Оболенского-Ноготкова города Йошкар-Ола установлен памятник святителю Леониду. Вся эта лубочная роскошь резко контрастировала с реальным низким уровнем жизни в республике. Горожане шутили, что Маркелов может открыть памятник врачу за 30 миллионов для того, чтобы стимулировать молодёжь идти работать в больницы на 12 тысяч рублей зарплаты.

Любовь к эпохе Возрождения соседствовала в душе экс-губернатора с диктаторскими замашками. И прежде всего на посту президента Марий Эл Маркелов разобрался с оппозиционными СМИ. Иметь свою позицию становилось в республике опасным — только в 2001 году в регионе произошло три убийства журналистов.

Во время очередных перевыборов местные телеканалы крутили рекламу одного кандидата — самого Маркелова, за что тот получил среди местных прозвище Лёнька – голубой экран. Ситуация с медиа республики осложнилась настолько, что вредила имиджу страны. И в 2005 году Европейский парламент даже выпустил резолюцию "О нарушениях прав человека в Республике Марий Эл".

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