Биткоины не горят. Почему сторонники Навального собирают все меньше людей

Состоявшаяся 14 февраля акция сторонников видеоблогера Алексея Навального прошла без нарушений действующего законодательства. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, из-за мирного характера акции сотрудники МВД не прибегали к каким-либо мерам воздействия на участников.

— Движению никто не мешал, никто особо не собирался, не было непосредственного нарушения закона. Да, ходили отдельные люди с фонариками. Может быть, кто-то влюблённый, кто-то против чего-то протестовал, кто-то просто за компанию. Поэтому не нарушали закон, всё было спокойно, — сказал Песков.

Фото © ТАСС / Жердева Алёна

В социальных сетях уже шутят, что символом акции стал "Чёрный квадрат" Казимира Малевича, так как небольшое количество фонариков не рассеяло ночную мглу. Даже в центре Москвы, на Пушкинский площади, избыточного освещения не наблюдалось. Более того, предполагалось, что вышедшие с фонариками люди должны были встать в виде неких лозунгов или слов, но этого тоже не случилось.

— Полный бардак. Во-первых, в этот день было всего три акции, то есть выделить, сколько именно вышло по приглашению Леонида Волкова, сложно. При этом в целом всё измерялось сотнями человек. При таком формате, когда вышли во двор что-то включили, никто не увидел — эффект скорее обратный. Это подчёркивает бессмысленность инициативы, стала проявляться деморализующая составляющая. При этом выдумано всё было впопыхах. Если помните, Волков сначала заявил, что до окончания рассмотрения дела Навального в суде — перерыв, в старом формате больше акций не будет. Потом у него был серьёзный разговор с кем-то из Польши, очевидно, ему западные силовики по шапке дали и ему нужно было срочно что-то делать. Вот он и сделал акцию, которая похожа на то, что белорусские оппозиционеры устраивают, но приурочил к 14 февраля, а в этот день у нас люди немного другими делами заняты, — сказал политолог Марат Баширов.

В этот же день на Старом Арбате прошла акция феминисток в поддержку "женщин-политзаключённых", на неё собралось 235 участниц, которые выстроились в неплотную линию с белой лентой. Впрочем, её не хватило на всех, стоять приходилось по очереди. Учитывая, что приехали постоять с лентой в том числе жители других городов, общее количество как-то невелико для московской 20-миллионной агломерации. При этом сами организаторы оказались деморализованы, а Юлия Навальная накануне поспешно улетела в Германию и до сих пор никак не прокомментировала свой отъезд.

Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр

— Мероприятия проводились, чтобы что-то провести. Митинги не принесли результатов — Навального посадили, Кремль показал, что не прогнулся под международным давлением. А значит, нужны хоть какие-то акции, чтобы сплачивать контингент и уберечь его от распада, чтобы в ближайшие пару месяцев, пока не станет тепло, не потерять все результаты, на основе которых проводить уже летние митинги и продлевать историю на неопределённое время. Получилось ли у них? Скорее нет, чем да. Медийный шум, конечно, был, но фотографии выглядят настолько жалко, что их используют в качестве доказательства малочисленности движения. Но делать всё равно нечего, они будут хвататься за любые подобные мероприятия уличного акционизма, чтобы не уйти из повестки совсем. При этом, судя по всему, там были определённые проблемы с организаторами. После того как руководство сбежало за границу, командование легло на региональные штабы, где начались разброд и шатания. Соответственно, если власть захочет уничтожить структуру, то бить будут именно туда, ликвидируют региональные отделения. А если руководители встанут в позу и, скажем, начнут получать средства из-за рубежа для организации, то это только развяжет силовикам руки, — считает публицист Борис Рожин.

Особенно комично акция сложилась в центре Москвы — на Патриарших прудах. Так, Ксения Собчак и Татьяна Лазарева хотели собрать сердечко из оппозиционеров, но из-за малого количества участников, а также из-за рассогласованности действий вышла немного другая фигура.

Видео © Telegram

Подобные акции могут быть и своего рода экспериментом для сбора технической информации о реакции на такие, казалось бы, мелочи. Как полагает профессор МГУ Андрей Манойло, после неё организаторы придумают другой флешмоб и будут изучать, как общество и власть ответят на такие акции.

Политолог Алексей Мартынов полагает, что акция как средство привлечения внимания масс провалилась, однако вполне вероятно она может быть "отчётной", то есть демонстрацией для западных инвесторов того, что какая-то активность ведётся.

— Если бы не навязчивая рассылка из "Твиттера" буквально в каждый утюг, то никто бы даже и не вспомнил, что что-то планировалось. Всё это носило явно демотивированный характер, мероприятие ради нескольких фотографий жён известных режиссёров, которые потом манифесты пишут. С точки зрения массовости оно провалилось полностью. Цель осталась одна — растиражировать в разных соцсетях этот "результат", который пойдёт в качестве отчёта о потраченных деньгах для зарубежных спонсоров. Они и увидели, что деньги осваиваются, люди работают, каждый ведь зарабатывает в меру своей испорченности, — уточнил эксперт.

Акция не только была неуспешной, но и вызывала определённый раскол в рядах российской оппозиции, считает политолог Олег Матвейчев.

— Собственно, "Эхо Москвы" напечатало, что собрались десятки человек, но тут же новость удалило, но этого хватило для того, чтобы Леонид Волков обвинил Алексея Венедиктова в работе на Кремль, а они всего-то правду написали. Понятно, что это позор и провал, за который сейчас английские и американские кураторы Волкова по головке не погладят. Недаром молчит Юлия Навальная, хотя могла бы спасибо сказать, что Волков всё на себя забрал. При этом он сам прекрасно понимал, какой результат будет, что раньше весны, лета нельзя собирать, что от акции к акции количество участников падает. Он же поэтому честно и сказал, но, видимо, его вызвали евродипломаты и объяснили, что ничего ещё не закончилось, что это не он тут главный, а они всё решают, поэтому делать надо, что они скажут. Ну а Волков мастерски переобулся в воздухе и заявил об акции с фонариками, — сказал Матвейчев.

Напомним, акции протеста начались из-за того, что ранее судимому блогеру Алексею Навальному заменили условный срок на реальный. Причиной для замены стало систематическое нарушение правил отбывания условного наказания. Алексей Навальный игнорировал предъявляемые к находящимся на условном сроке требования и не отмечался у инспекторов ФСИН.

Авторы