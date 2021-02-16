Мир общагам — война дворцам

До 2024 года Правительство РФ выделит 27 миллиардов рублей на капремонт и строительство новых общежитий. В партии "Новые люди" призывают эти деньги потратить на ремонт действующих общежитий, а уж затем приступать к постройке новых.

— В России работает 2840 студенческих общежитий. Из них капитальный ремонт проводился лишь в 1265, — говорит председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев. — В регионах многие студенты вынуждены жить в промёрзших закутках с обшарпанными стенами. Зачастую в общежитиях нет прачечных, комнат для отдыха, не говоря уже о каких-то креативных пространствах. Именно такие старые и аварийные общежития в областных центрах нужно срочно ремонтировать и модернизировать. А уже потом думать над строительством огромных кампусов в мегаполисах.

По данным Минобрнауки, из всех студенческих общежитий около 2000 построено до 1980 года, из них 400 общежитий — ещё довоенной постройки.

В партии "Новые люди" опасаются, что чиновники могут потратить бюджетные деньги на очередные пафосные стройки века, а интересами обычных студентов в очередной раз пожертвуют.

Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

— Не следует строить гигантские общежития, похожие на ВИП-апартаменты с причудливыми изысками. Гораздо эффективнее будет посоветоваться со студентами и сделать экономичные типовые проекты, удобные для молодых людей. Это снизит возможность коррупции и воровства при строительстве, — отмечает председатель комитета партии "Новые люди" по молодёжным инициативам Дмитрий Кротов. — Новый "дорогой" студгородок можно с помпой презентовать начальству и заработать очки на показухе. И по-прежнему закрывать глаза на то, что в соседней ветхой общаге с потолка капает вода.

"Новые люди" уверены, что вместо перерезания ленточек властям пора подумать о качестве жизни тех, кто будет строить будущую Россию. Даже в старых общежитиях койка достаётся не всем. В общежитиях сегодня проживает около миллиона молодых людей и девушек. При этом каждому студенту полагается всего шесть квадратных метров для жилья. Это меньше, чем типовая кухня.

— А в это время многие генералы, крупные чиновники и топ-менеджеры госкорпораций строят себе дворцы, в которые можно заселить десятки тысяч студентов, — считает Алексей Нечаев.

Нехватку мест в общежитиях отмечают и руководители студенческих профсоюзов и объединений. — Общежитий не хватает, особенно в ведущих вузах — МГУ, МФТИ, ВШЭ, — потому что набор сильно раздули. Например, в МФТИ набор увеличился в два раза за последние пять лет. Общежитий и раньше не хватало, а сейчас не хватает физически мест. Студенты живут как сельди в банке, — говорит сопредседатель профсоюза "Университетская солидарность" Андроник Арутюнов.

Филиал студенческого общежития МГУ. Фото © msu.ru

— С точки зрения инфраструктуры многие общежития остались в середине прошлого века. Новости про холод в общежитиях ежегодно появляются в соцсетях и СМИ с приходом морозов. Лифты нередко ломаются, не везде проведён интернет. Не секрет, что студенты порой жалуются на откровенную антисанитарию. Конечно, есть современные общежития и кампусы. Но их в разы меньше, — отмечает председатель Всероссийского студенческого союза, руководитель правозащитного проекта "Студенческий дозор" Олег Цапко.

"Новые люди" предлагают сделать модернизацию всей сети студенческих общежитий России отдельной подпрограммой национального проекта "Жильё и городская среда". Это позволит усилить прозрачность и общественный контроль за её реализацией.

До этого деньги на капремонт общежитий тонули в госпрограммах по экспорту образования, которые были ориентированы на иностранных студентов и научных работников.

— На сегодняшний день в 1575 общежитиях России вообще не проводился капитальный ремонт. Но нужно не просто покрасить стены и поставить в комнаты новые столы и кровати. Цель партии "Новые люди" — это умная модернизация студенческих общежитий, создание условий не только для нормального быта, но и для эффективной учёбы и развития молодых людей. Ведь речь идёт о будущем нашей страны, — говорит Алексей Нечаев.

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