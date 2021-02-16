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"Всё зашло слишком далеко": Киркоров рассказал о вражде между Давой и Бузовой

Он посоветовал им обоим вспоминать лишь хорошее о проведённом вместе времени.

16 февраля 2021, 00:59
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/dava_m/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dava_m</a></p>

Фото © Instagram / dava_m

Певица Ольга Бузова и её бывший возлюбленный Давид Манукян, известный как Дава, не сумеют восстановить свои отношения и стать парой, а между ними уже наблюдается вражда. Таким мнением в беседе с "Собеседником" поделился певец Филипп Киркоров.

После расставания с Давой Бузова вспомнила про бывшего мужа

После расставания с Давой Бузова вспомнила про бывшего мужа

"Всё зашло слишком далеко, наговорено очень много глупостей. У каждого своя дорога. Они были счастливы какой-то период времени, поэтому надо вспоминать только хорошее, о чём я говорю и одному, и второй", — поделился мнением артист.

Он посоветовал Бузовой и Даве попытаться сохранить дружеские отношения — такие же, как у него с Аллой Пугачёвой.

Бузова представила "Грустный трек", посвящённый расставанию с Давой

Бузова представила "Грустный трек", посвящённый расставанию с Давой

Напомним, звёздная пара только 8 января сыграла свадьбу, а уже 21 января, во время торжества по случаю дня рождения Бузовой, дно семейной лодки дало трещину. После этого певица написала, что "нас больше нет", а следом вышла в эфир и рассказала обо всех ужасах, которые ей приходилось терпеть в этих отношениях. Позже она оказалась в клинике из-за ухудшения здоровья.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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