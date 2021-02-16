"Всё зашло слишком далеко": Киркоров рассказал о вражде между Давой и Бузовой
Он посоветовал им обоим вспоминать лишь хорошее о проведённом вместе времени.
Фото © Instagram / dava_m
Певица Ольга Бузова и её бывший возлюбленный Давид Манукян, известный как Дава, не сумеют восстановить свои отношения и стать парой, а между ними уже наблюдается вражда. Таким мнением в беседе с "Собеседником" поделился певец Филипп Киркоров.
"Всё зашло слишком далеко, наговорено очень много глупостей. У каждого своя дорога. Они были счастливы какой-то период времени, поэтому надо вспоминать только хорошее, о чём я говорю и одному, и второй", — поделился мнением артист.
Он посоветовал Бузовой и Даве попытаться сохранить дружеские отношения — такие же, как у него с Аллой Пугачёвой.
Напомним, звёздная пара только 8 января сыграла свадьбу, а уже 21 января, во время торжества по случаю дня рождения Бузовой, дно семейной лодки дало трещину. После этого певица написала, что "нас больше нет", а следом вышла в эфир и рассказала обо всех ужасах, которые ей приходилось терпеть в этих отношениях. Позже она оказалась в клинике из-за ухудшения здоровья.
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