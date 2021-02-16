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В Новосибирске водитель сбил женщину с коляской из-за сделанного ему замечания — видео

В региональной ГИБДД уже начали расследование данного инцидента.

16 февраля 2021, 04:14

В Новосибирске водитель автомобиля Toyota Corolla сбил женщину с коляской, которая незадолго до этого сделала ему замечание. Видеозапись и подробности инцидента опубликовал паблик Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54".

На опубликованных в Сети кадрах видно, что пострадавшая решила что-то выяснить у водителя иномарки. Через несколько мгновений он развернулся и поехал на молодую маму, которую в итоге сбил.

Добавим, что инцидент произошёл во дворе жилого дома на улице Чистякова. По информации паблика, женщина решила узнать, почему автолюбитель поставил машину именно на этом месте. В итоге у молодой мамы зафиксировали перелом ноги. В областной ГИБДД уже начали расследование данного инцидента.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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