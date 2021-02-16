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Актриса сделала ринопластику и сильно пожалела, увидев, что её нос начал отмирать

Популярная китайская актриса Гао Лю предупреждает всех своих фанатов о возможных последствиях пластических операций, ведь сама стала жертвой недобросовестного хирурга.

16 февраля 2021, 14:13

Фото © Weibo / Gao Liu

Молодую певицу и актрису Гао Лю считают одной из самых многообещающих звёзд в Китае. Несколько месяцев назад девушка пропала с радаров, что вскоре спровоцировало панику среди фанатов. Девушка решила выйти в социальные сети, чтобы объяснить, что же стало причиной её резкого исчезновения. Оказалось, она сделала неудачную пластику носа, в результате которой его кончик буквально начал отмирать и отвалился.

Фото © Weibo / Gao Liu

Фото © Weibo / Gao Liu

Вся процедура длилась четыре часа. Думала, что за это время я стану более красивой. Никак не ожидала, что это станет началом кошмара

Гао Лю

Актриса решилась на пластику в октябре прошлого года, надеясь, что это поможет ей в карьере. Тогда подруга девушки познакомила её с хирургом из Гуанчжоу. Когда Гао приехала на приём, врач посоветовал ей сделать "небольшую коррекцию" носа. Специалист обещал, что девушка сможет вернуться к работе в течение нескольких месяцев. Он ошибался. Практически сразу после операции девушка почувствовала покалывание и раздражение. Несколько раз раны воспалялись, пока на их месте не начала отмирать кожная ткань.

Фото © Weibo / Gao Liu

Фото © Weibo / Gao Liu

Кожа на кончике носа… становилась всё темнее и темнее, а вскоре начала отмирать

Гао Лю

По словам девушки, она провела в больнице два месяца и потеряла 400 тысяч юаней (4,5 миллиона рублей) из-за рабочего контракта. Мало того, девушка ещё не скоро сможет вернуться к работе. По словам врачей, нужно подождать как минимум год, прежде чем ткани на носу восстановятся. Только потом девушке можно будет делать восстанавливающую пластическую операцию, пишет Oddity Central.

16-летняя школьница сделала 100 пластических операций за три года, и вот как она выглядит сейчас

16-летняя школьница сделала 100 пластических операций за три года, и вот как она выглядит сейчас

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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