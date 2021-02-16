"Газпром нефть" второй год подряд становится лучшим работодателем России в рейтинге HeadHunter

Корпоративная культура "Газпром нефти" разрушает стереотипы о нефтяной промышленности как консервативной отрасли с административно-командными методами управления. Мы стремимся быть гибкими, делегируем принятие решений, стараемся минимизировать корпоративные процедуры и собираем кросс-функциональные команды из специалистов с разными компетенциями для решения сложных технологических задач. Мы приветствуем инициативность наших сотрудников и их стремление к развитию, заботимся об их безопасности и здоровье. Сегодня в "Газпром нефти" работает одна из лучших команд в российской промышленности. При этом мы продолжаем привлекать талантливых специалистов с различными компетенциями — от геологов до экспертов в сфере искусственного интеллекта. И мы рады, что уже второй год подряд наша компания лидирует в рейтинге лучших работодателей HeadHunter. Удержать первое место всегда сложнее, чем однажды его занять

Александр Дюков Председатель правления "Газпром нефти"