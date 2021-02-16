"Газпром нефть" второй год подряд становится лучшим работодателем России в рейтинге HeadHunter
Фото © "Газпром нефть"
"Газпром нефть" заняла первое место в рейтинге лучших работодателей России HeadHunter и стала самой популярной российской компанией по мнению соискателей. "Газпром нефть" удерживает лидерство в этом рейтинге второй год подряд. В 2019 году компания также получила первую позицию в топ-100 самых привлекательных работодателей по итогам исследования HeadHunter.
При формировании рейтинга HeadHunter компании оцениваются по таким параметрам, как мнения соискателей, показатели уровня вовлечённости сотрудников и экспертная оценка развития HR-процессов. "Газпром нефть" по итогам 2020 года заняла первое место в категории "Крупные компании".
Фото © "Газпром нефть"
В рамках реализации "Стратегии-2030" компания запустила трансформацию корпоративной культуры, предполагающую переход от управления к вовлекающему лидерству как новой идеологии взаимодействия команды. Одним из главных приоритетов "Газпром нефти" стало создание возможностей для реализации потенциала сотрудников, их карьерного роста и экспертного развития.
Корпоративная культура "Газпром нефти" разрушает стереотипы о нефтяной промышленности как консервативной отрасли с административно-командными методами управления. Мы стремимся быть гибкими, делегируем принятие решений, стараемся минимизировать корпоративные процедуры и собираем кросс-функциональные команды из специалистов с разными компетенциями для решения сложных технологических задач. Мы приветствуем инициативность наших сотрудников и их стремление к развитию, заботимся об их безопасности и здоровье. Сегодня в "Газпром нефти" работает одна из лучших команд в российской промышленности. При этом мы продолжаем привлекать талантливых специалистов с различными компетенциями — от геологов до экспертов в сфере искусственного интеллекта. И мы рады, что уже второй год подряд наша компания лидирует в рейтинге лучших работодателей HeadHunter. Удержать первое место всегда сложнее, чем однажды его занять
В 2020 году комплексная программа "Газпром нефти" по противодействию CoViD-19 "Антивирус" позволила обеспечить безопасную работу сотрудников во время пандемии, сохранить финансовую устойчивость компании и непрерывность производственных процессов. В кратчайшие сроки "Газпром нефть" перевела 70% персонала офисов и технологических центров на удалённый режим работы, внедрила цифровые сервисы для контроля здоровья и обеспечила масштабное и регулярное тестирование сотрудников всех месторождений, заводов и офисов на CoViD-19.
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