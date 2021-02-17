Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Когда ты это прочтёшь, меня уже не будет". Тайный дневник умершей дочки разбил маме сердце

Болеющая девочка изо всех сил хотела поддержать маму.

17 февраля 2021, 09:16

Фото © Instagram / miyabiii_mu

Пользовательница с ником HarukazeMi поделилась в "Твиттере" печальным рассказом о потере близкого человека. У женщины умерла 14-летняя дочка, которая страдала рядом серьёзных заболеваний и до последнего боролась за жизнь. После гибели девочки мама стала разбирать её вещи и наткнулась на дневник, который та всегда носила с собой. И в нём было трогательное послание.

Фото © Twitter / HarukazeMi

Фото © Twitter / HarukazeMi

Мама, я так тебя люблю. Я всегда буду болеть за тебя так сильно, как только смогу, и всегда буду присматривать за тобой. Окажусь ли я в раю или в аду. Так что... Возьми себя в руки и держись. Давай потом снова поиграем вместе на том свете, хорошо?

Из дневника

Фото © Twitter / HarukazeMi

Фото © Twitter / HarukazeMi

Накануне смерти девочку терзали мысли не о страхе, а о том, что будет чувствовать её мама. Она попыталась поддержать родительницу как могла, написав, как та ей дорога и сколько она сделала для дочки.

Мама, когда ты будешь это читать, думаю, меня уже не будет в этом мире и тебе будет грустно. Ты потратила на меня столько денег, подарила мне столько вещей, столько воспоминаний и столько любви. Ты дала мне жизнь. Ты купила мне домашних животных, так много хомячков… Спасибо. Мне было так весело, я не хотела умирать

Из дневника

Фото © Instagram / miyabiii_mu

Фото © Instagram / miyabiii_mu

В заключение девочка попросила маму не винить себя и принять то, что случилось. Она до последнего старалась быть сильной и храброй. И убитая горем женщина отметила, что гордится своей маленькой, но очень мужественной дочкой.

Мама, если бы у тебя была волшебная палочка, которая могла возвращать людей к жизни при условии, что тебе пришлось бы отказаться от своей собственной, ты бы использовала её, чтобы вернуть меня? Пожалуйста, не надо. Это не сделало бы меня счастливой. Ты такая, какая есть, благодаря тому, кто есть я. А я такая, какая есть, благодаря тому, кто есть ты

Из дневника

"Это всё, что мне сейчас нужно". Душераздирающее последнее желание пациента, умершего от CoViD-19

"Это всё, что мне сейчас нужно". Душераздирающее последнее желание пациента, умершего от CoViD-19

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1