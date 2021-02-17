"Когда ты это прочтёшь, меня уже не будет". Тайный дневник умершей дочки разбил маме сердце

Мама, если бы у тебя была волшебная палочка, которая могла возвращать людей к жизни при условии, что тебе пришлось бы отказаться от своей собственной, ты бы использовала её, чтобы вернуть меня? Пожалуйста, не надо. Это не сделало бы меня счастливой. Ты такая, какая есть, благодаря тому, кто есть я. А я такая, какая есть, благодаря тому, кто есть ты

Из дневника