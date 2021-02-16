Навальный против ветерана Игната Сергеевича Артёменко: третий день суда

16 февраля в Бабушкинском районном суде Москвы продолжилось заседание по уголовному делу против оппозиционера Алексея Навального. Напомним, что его обвиняют в клевете в адрес 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артёменко. Согласно версии обвинения, подсудимый умышленно распространял сведения, порочащие Артёменко (назвал ветерана и партизана с героической биографией продажным холуём и позором страны), в результате чего Игнату Сергеевичу был нанесён моральный вред.

Хамил Навальный, напомним, ветерану не только до суда, но и во время — в ходе первого заседания, называя его куклой в медалях и всячески намекая на невменяемость Игната Сергеевича. Поскольку на второе заседание ветеран не смог прийти (врачи дали понять, что такое общение с Навальным опасно для здоровья пожилого человека), хамство продолжилось заочно, а также очно, но уже в отношении внука ветерана, а также присутствующих судьи и прокурора, за что Навальный получил почти два десятка замечаний. И вот на третьем заседании блогеру за такое поведение ожидаемо "прилетело".

Прокурор Екатерина Фролова попросила выделить отдельные материалы из дела по заявлению потерпевшего Игната Артёменко (который решил не оставлять безнаказанным новое хамство со стороны "берлинского пациента") и оскорбительным высказываниям в адрес гособвинителя и судьи. Судья Вера Акимова частично согласилась с ходатайством — постановила отправить соответствующие материалы на проверку в Следственный комитет. Само же судебное следствие по первоначальному иску было объявлено завершённым. После этого начались судебные прения.

Сам Алексей Навальный, впрочем, вовсе не считает, что сказал что-то непристойное и грубое. По его мнению, он был образцово-показательным ответчиком. — Серьёзно? Мои оскорбления? Мне кажется, я был самым милым подсудимым на свете, — картинно удивился блогер.

Фото © ТАСС / Пресс-служба Бабушкинского суда

Прокурор Екатерина Фролова ещё раз изложила позицию обвинения. И дело не только в том, что в июне 2020 года Навальный в ролике оклеветал ветерана, назвав его холуём. Оклеветал, а не просто оскорбил.

— Защитой, возможно, будет поставлен вопрос не о клевете, а об оскорблении как административном правонарушении. Это действительно смежные понятия, но клевета отличается тем, что направлена на изменение в обществе оценки по отношению к тому, на кого клевещут, — пояснила прокурор, напомнив фразу Навального о том, что "холуёв надо клеймить".

И дело не только в том, что ветеран (в отличие, кстати, от других оскорблённых в ролике Навального людей) решил защитить свою честь и гражданские права через иск против хама, а в том, что хам на суде решил проявить ещё больше хамства.

— Мы услышали потерпевшего Артёменко, который в суде попросил подсудимого извиниться. Мы стали свидетелями того, что Навальный не только не извинился, но и не раскаялся в содеянном, — пояснила прокурор Фролова.

По её словам, подсудимый забыл, что такое честь и достоинство и вместо этого решил использовать суд как политическую трибуну, превращая процесс в шоу.

Соответственно, господин Навальный, по мнению Екатерины Фроловой, заслуживает серьёзного наказания, а именно штрафа в размере 950 тысяч рублей в доход государства, а также увеличения нынешнего срока Навального до трёх с половиной лет колонии общего режима (с нынешних двух лет и восьми месяцев). Это без учёта наказания за дополнительные оскорбления в ходе судебного процесса (а там возможны наказания вплоть до исправительных работ на срок до двух лет или ареста на срок до шести месяцев).

Фото © ТАСС / AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Понятно, что юристы Навального должны были убеждать суд в том, что никакой клеветы не было и что в ролике максимум присутствовало оценочное мнение. Поэтому никакого состава уголовного преступления в деле Навального нет и его нужно оправдать. Собственно, они в этом и убеждали. Однако "берлинский пациент" снова открыл рот и продолжил устраивать шоу, снова заявил о подделке подписей Игната Сергеевича под заявлениями, назвал внука ветерана недобитым торговцем дедом. После таких слов, демонстрирующих полное отсутствие раскаяния, вряд ли ему стоит ждать смягчения приговора.

Следующее заседание начнётся 20 февраля в десять утра, и на нём, скорее всего, будет оглашён долгожданный приговор. Но лишь по первому заявлению — о клеветническом ролике. Поведение Навального на суде (которое прокурор просила выделить в отдельное дело) будет рассматриваться позже.

— Думаю, что это точно не успеют сделать до 20 февраля. Необходимо завести отдельное уголовное дело по ст. 297 УК РФ, затем его расследовать, провести экспертизы на наличие оскорбления, предъявить Навальному обвинение. Это займёт не менее шести месяцев точно, — пояснил Лайфу юрист Илья Ремесло.

Значит, у Навального снова появится возможность устроить шоу из судебного заседания, а у его оставшихся немногочисленных сторонников — возможность увидеть, кого они на самом деле поддерживают.

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