Незваные гости: кто такие окупасы в Испании и как они становятся хозяевами чужого жилья

Сломанные решётки на окнах, новые замки и разгромленные жилища. Это проделки не воров, а окупасов — захватчиков чужих домов в Испании. На незваных гостей не могут найти управу уже много лет. В итоге владельцы жилья остаются без крыши над головой, а потом тратят несколько лет на судебные тяжбы. Лайф пообщался с нашими соотечественниками, сталкивавшимися с окупасами, которые рассказали, как те захватывают чужие квартиры.

В Испании окупасами называют оккупантов, которые захватывают чужое пустующее жильё. Это явление уже давно распространено в стране. Во время пандемии коронавируса и локдауна они особенно активизировались и начали массово захватывать жилые помещения, которые оставались без присмотра даже на пару часов. Окупасы могли быстро поменять замки в домах и спокойно жить там.

Одна из жительниц Испании Кадра Фредис объясняет действия окупасов тем, что когда-то давно король Карлос подписал закон, согласно которому каждый человек должен иметь дом. Таким образом окупасы на законных правах пытаются заполучить себе жильё.

— В основном окупасы — это бедные беженцы, которые заселяются семьями. Например, пока вы вышли в магазин, они могут залезть в ваш дом, поменять замки и обосноваться там. Если за 48 часов владелец жилья не сможет их выгнать, то потом на протяжении пяти лет будет решать вопрос через суд. Они спокойно живут в чужом доме, распродают оттуда вещи, чтобы добыть денег на пропитание. Им даже нельзя отключить свет и воду, — рассказала Кадра Фредис.

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По словам Кадры, захват чужой территории в большинстве случаев происходит с домами, которые пустуют несколько месяцев. Один из знакомых девушки — полицейский — во время пандемии тоже едва не лишился дома на берегу моря. По чистой случайности он приехал патрулировать свой район и увидел, что в его доме находятся посторонние. Благодаря своевременно принятым мерам он смог отвоевать жильё.

В сентябре прошлого года национальная полиция Испании увеличила срок по выселению окупасов с 48 до 72 часов. Испанский юрист Михаил Македонский рассказал, что в Уголовном кодексе Испании есть статья 245, которая делится на две части: это незаконный захват жилища и незаконное проникновение в жилище. Зная эти нюансы, окупасы готовятся к захвату очень тщательно.

В Испании в социальных сетях даже распространяются инструкции, как правильно и безнаказанно захватывать жильё окупасам. Выселение окупасов юридическими методами по закону всегда разное. Есть адвокатские конторы, которые могут буквально за месяц выселить их через суд. Но бывают случаи, когда процесс выселения тянется очень долго Михаил Македонский

Очень многое зависит от типа жилья, захваченного окупасами. Если это недвижимость, которая принадлежит банку или находится в залоге, то выселить оттуда незваных гостей непросто. Юрист отметил, что там они могут жить очень долго, особенно если это семья окупасов с ребёнком. Кроме того, Михаил Македонский предупреждает, что собственник жилья ни в коем случае не должен поднимать руку и силой выгонять чужаков из дома. По законодательству Испании за такие радикальные действия он сам может ещё и получить реальный срок. В течение трёх суток лучше вызвать полицейских для решения вопроса и предоставить им документ о праве собственности. Если 72 часа уже прошло, то нужно нанимать адвокатов и обращаться в суд.

На территории страны действует и новый подвид захватчиков. Они недолго платят за съёмное жильё, а потом деньги заканчиваются и они живут бесплатно. Такая история произошла с россиянкой Полиной, которая восемь лет живёт на Тенерифе.

Есть подвид окупасов, которые берут в наём жилое помещение, платят за него пару месяцев — и на этом всё. На таких я как раз совсем недавно наткнулась. Пару месяцев они платили, а потом перестали, ссылаясь на отсутствие денег. Мало того что я их смогла выселить только спустя год, так они мне ещё и квартиру уничтожили. Ремонт после них мне встал в 20 тысяч евро. Они за это ещё и никакого наказания не понесли. Русские риелторы тоже сталкиваются с такой проблемой, но у кого-то получается решить с окупасами вопрос мирным путём, а у кого-то нет Полина

Владелец агентства недвижимости Евгений Яшкин тоже столкнулся с новыми окупасами. Они также перестали платить за аренду. Выселить их он решил более эффективным методом.

— Самый быстрый и действенный метод их прогнать — это предложить деньги, например тысячу евро. Подогнать им фургон для перевозки вещей, чтобы они на добровольной основе съехали. Кстати, такой метод очень часто срабатывает в Испании. Там даже существует целое движение окупасов, которые объединяются, захватывают имущество и потом требуют выкуп, чтобы добровольно съехать, — рассказал Евгений.

Окупасы очень сильно влияют на рынок недвижимости в Испании. Люди, которые покупают там жильё, просто боятся, что не вернутся домой. По словам риелтора Евгения, распознать захватчиков очень сложно. Это как сыграть в лотерею.

— Избежать захвата своего жилья можно. Я бы посоветовал установить сигнализацию в доме. Приблизительная стоимость в таких городах, как Валенсия, и в провинции — около 50 евро в месяц. Самый верный способ для тех, кто пускает в свой дом квартирантов, — брать оплату сразу за год и не давать менять контракт на свет и воду. Получается, этот контракт остаётся за вами как за хозяином и в любой момент вы можете поехать и отключить им услуги ЖКХ, — рассказал риелтор.

Также верный способ избежать проблем — это заплатить страховой месячную сумму от сдачи жилья. Если окупасы перестают платить, то деньги выплачивает страховая и разбирается с ними. Несмотря на частые случаи захвата жилья окупасами, Евгений отмечает, что всё же в основном попадаются добропорядочные квартиранты.

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