В ФАС пожаловались на "Яндекс Go" и другие агрегаторы такси: цены выросли из-за снегопадов

Цены на такси выросли минимум вдвое на фоне снегопадов. Пользователи "Яндекс Go" и других агрегаторов возмутились стоимостью поездок в соцсетях, а ассоциации по защите прав потребителей подали заявление в ФАС. Что будет с ценами дальше — в материале Лайфа.

Что происходит?

С 12 февраля в России — снегопад. В первый же день в Москве он побил суточный рекорд, установленный в 1973 году. В городе выпало 9 мм осадков, что составляет 25% от месячной нормы. Логичным образом снегопад сильнее всего сказался на работе транспорта.

Прежде всего пострадали водители и пассажиры такси. 12 февраля в 17:00 осадки парализовали городские магистрали, загруженность дорог достигла максимальных 10 баллов. Из-за буксующих фур было перекрыто Третье транспортное кольцо в районе Новорижской эстакады.

Параллельно с этим многократно поднялись цены на такси. Пользователи начали замечать, что стоимость привычных им поездок начала увеличиваться вдвое или даже втрое. Из-за этого они начали отказываться от пользования транспортом.

Как изменились цены на такси?

Заметнее всего цены поднялись в Москве. Местные власти подтвердили увеличение стоимости проезда и порекомендовали агрегаторам не завышать её из-за снегопада.

"Мы вновь хотим обратиться к агрегаторам: завышение цены уже не первый раз происходит именно тогда, когда такси особенно нужно городу. Такая практика лишает многих пассажиров доступных поездок", — говорится в сообщении Дептранса в "Телеграме".

Ведомство рассказало о ситуации с транспортом в столице. По его данным, из-за непогоды также снизился спрос на транспорт. Это главный показатель того, что агрегаторы слишком завысили цены и отбили желание пользователей заказывать такси.

— В прошедшие выходные удивила не только погода, но и цены на такси. Из-за снегопада спрос вырос, некоторые агрегаторы подняли стоимость в два, а то и три раза. Многим пришлось отказаться от поездок — спрос в субботу упал на 28% по сравнению с обычной субботой, — сообщил Дептранс.

Кто возмутился ценами на такси?

Пользователи начали писать о двукратном или более повышении цен сразу после начала снегопада 12 февраля. В соцсетях появились сообщения о том, что цена поездок по привычным маршрутам увеличилась вдове или втрое, также они прикрепили скриншоты с завышенными ценами.

Лучшее:

Смарт часы пишут: «вы ходите как никогда много», я думаю: «конечно, бл, ты погоду видел?». Ещё бы писал сколько экономлю на такси, может я и вовсе бы от него отказалась — ярослава 13ко (@yaska13ko) February 16, 2021

Москву замело.

Цены на такси сегодня pic.twitter.com/ITXX4taX6S — Инструктор по выходкам (@nord_lama) February 13, 2021

Но цены на такси меня просто... убивают... pic.twitter.com/d9u8zbJprc — Татьяна Яковлева (@ttatayakk) February 15, 2021

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) также поступили жалобы на агрегаторов такси с требованием проверить их работу. "Общероссийское объединение пассажиров", "Объединение потребителей России" и общероссийское движение "Сильная Россия" попросили ведомство проверить рост цен в 3–5 раз на услуги такси во время снегопадов.

По их мнению, агрегаторы воспользовались повышенным спросом и увеличили цены на услуги. В таком положении у пользователей нет альтернативного способа передвижения, это, по их мнению, позволяет многократно повышать стоимость проезда.

"Большая часть сервисов повысило стоимость поездки абсолютно синхронно и на примерно одинаковые суммы. По сути, фактор погодных условий был использован агрегаторами такси для обоснования завышения цен на поездку для пассажира, что недопустимо в сложившейся ситуации, а с учётом доли на рынке крупнейших агрегаторов позволяет им устанавливать любые цены и не нести за это ответственность", — говорится в письме.

Как отреагировала ФАС на повышение стоимости такси?

Ведомство не увидело нарушений в работе агрегаторов такси. — Рынок такси — конкурентный, цены на нём не регулируются государством. На этом рынке применяется динамическое ценообразование, то есть чем выше спрос и/или хуже условия работы, тем выше стоимость услуги, — рассказали в ФАС Лайфу.

Тариф у агрегаторов такси зависит от спроса: чем он больше, тем выше цена поездки. Закономерно, что в плохую погоду люди предпочитают передвигаться на автомобиле и стоимость поездок возрастает. Остаётся только смириться.

Как повышалась стоимость такси раньше?

Агрегаторы и раньше повышали стоимость тарифов из-за плохой погоды и увеличенного спроса. Ближайший пример — лето 2020 года. Тогда агрегаторы объяснили скачок цен этим же аргументом — погода ухудшилась, а водителей в их распоряжении было недостаточно, чтобы быстро исполнить заказы.

— 1 июня на фоне введения послаблений режима самоизоляции и плохой погоды (несколько часов шёл непрерывный дождь) мы зафиксировали резкий скачок спроса, что привело к временному повышению коэффициента, — объясняла ситуацию пресс-служба "Яндекс.Такси".

Система сама оценивает количество запросов и машин, готовых их выполнить. Если первых больше обычного, а вторых оказывается недостаточно, цены поднимаются.

— В отдельных районах количество заказов периодически может превышать количество машин, работающих на линии и готовых выполнять поездки. В этом случае алгоритм автоматически формирует повышающий коэффициент — это вынужденная и временная мера, которая помогает воспользоваться такси тем, кому важно уехать максимально срочно, даже в периоды высокого спроса. В такой ситуации вместе с таксопарками-партнёрами мы стараемся вывести на линию как можно больше водителей, чтобы повышающий коэффициент быстрее исчез, — уточнили в пресс-службе.

Поэтому вряд ли агрегаторы такси понесут наказание за завышение стоимости поездок. А цены упадут, когда снегопады закончатся.

Авторы