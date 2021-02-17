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Экс-губернатор Хабаровского края признан виновным в растрате

Прокуратура запросила для него наказание в виде семи лет колонии.

17 февраля 2021, 07:09
<p>Фото © Пресс-служба Замоскворецкого суда</p>

Фото © Пресс-служба Замоскворецкого суда

Бывший губернатор Хабаровского края, экс вице-президент "Роснефти" Виктор Ишаев признан виновным по делу о растрате.

"Суд установил, что Ишаев совершил растрату", зачитала судья Лариса Семёнова.

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Как рассказывал Лайф, Ишаева задержали в конце марта прошлого года в Москве. Он обвиняется в хищении средств у "Роснефти" в 2014–2017 годах. По версии следствия, вместе с сообщником он завысил стоимость аренды офиса, где расположилось представительство компании. Прокуратура запросила для Ишаева наказание в виде семи лет колонии.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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