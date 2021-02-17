Экс-губернатор Хабаровского края признан виновным в растрате

Как рассказывал Лайф, Ишаева задержали в конце марта прошлого года в Москве. Он обвиняется в хищении средств у "Роснефти" в 2014–2017 годах. По версии следствия, вместе с сообщником он завысил стоимость аренды офиса, где расположилось представительство компании. Прокуратура запросила для Ишаева наказание в виде семи лет колонии.