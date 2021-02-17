Экс-губернатор Хабаровского края признан виновным в растрате
Прокуратура запросила для него наказание в виде семи лет колонии.
Фото © Пресс-служба Замоскворецкого суда
Бывший губернатор Хабаровского края, экс вице-президент "Роснефти" Виктор Ишаев признан виновным по делу о растрате.
"Суд установил, что Ишаев совершил растрату", — зачитала судья Лариса Семёнова.
Как рассказывал Лайф, Ишаева задержали в конце марта прошлого года в Москве. Он обвиняется в хищении средств у "Роснефти" в 2014–2017 годах. По версии следствия, вместе с сообщником он завысил стоимость аренды офиса, где расположилось представительство компании. Прокуратура запросила для Ишаева наказание в виде семи лет колонии.
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