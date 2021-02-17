Появилось страшное видео, где похищенная отцом арабская принцесса рассказала об ужасах заключения

Во время побега Латифу схватили солдаты, накачали транквилизаторами и вернули обратно в заключение. Девушка оказалась на вилле с зарешеченными окнами, которую охраняли полицейские. Спустя год её подруге Тиине Яухиайнен удалось тайно передать принцессе телефон, на который она записала ужасные признания, пишет Би-би-си.

Princess Latifa, missing daughter of Dubai’s ruler, describes being drugged and held "hostage" on her father's orders, in secret footage seen by @BBCPanorama #MissingPrincesspic.twitter.com/muIOIQCLie — BBC News Press Team (@BBCNewsPR) February 16, 2021

На опубликованных кадрах из ванной (единственной комнаты, где она могла закрыть дверь) Латифа говорит, что она заложница, у которой нет доступа даже к медпомощи. Однако, по заверениям её отца и королевского суда Дубая, девушка находилась дома в безопасности, любви и заботе.

Я заложница, я не свободна. Я заключена в этой тюрьме. Моя жизнь не в моих руках. Я провела здесь больше года в одиночном заключении. Ни доступа к медицинской помощи, ни суда, ни обвинений, ничего. Каждый день я беспокоюсь о своей безопасности, а полиция угрожает, что я никогда больше не увижу солнца Принцесса Латифа

Фото © Twitter / TiinaJauhiainen, Instagram / freeprincesslatifa1

Друзья решили опубликовать видеозаписи, так как принцесса давно не выходила на связь и близкие беспокоятся за её жизнь. Они обратились в ООН с просьбой о помощи.

Латифа впервые попыталась сбежать от отца, когда ей было 16. Ко второй попытке она готовилась несколько лет. В этом ей помогли бывший французский шпион и финский учитель капоэйры. Вместе им удалось на яхте отправиться в Индию, но, когда они почти прибыли на место, девушку схватили солдаты. При этом одна из жён шейха Хайя бинт аль-Хусейн, которой удалось сбежать от него в Англию вместе с сыном и дочерью, заявила, что он угрожал ей и что он действительно способен похитить детей, как сделал это с Латифой и другой дочерью.

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