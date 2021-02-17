Муж сделал романтическое селфи с беременной женой и мгновение спустя столкнул её с обрыва

40-летнего Хакана Айсала обвиняют в страшном преступлении — убийстве супруги, которая была на седьмом месяце беременности. Мужчина вместе с женой отправился в Долину бабочек в провинции Мугла, Турция. Влюблённые забрались на утёс, чтобы полюбоваться видами, и решили сделать романтическое селфи.

Фото © Facebook / HABER ORJİN

На последнем в жизни фото 32-летняя Семра Айсал стоит позади мужа, счастливо улыбаясь. Ещё мгновение — и она сорвётся с 300-метрового утёса и погибнет вместе с нерождённым ребёнком. При этом мужчина сам вызвал спасателей, которые обнаружили бездыханное тело.

Фото © Facebook / Küçük Hamit

Хакан попытался представить произошедшее как несчастный случай. Однако вскоре стали всплывать подозрительные подробности, пишет Daily Mail. Незадолго до гибели жены муж оформил от её имени страховку от несчастных случаев на 400 тыс. лир (≈4,2 млн руб.). А после её смерти попытался получить деньги. Кроме того, пара провела на утёсе целых три часа, хотя Семра боялась высоты. По мнению прокурора, мужчина всё это время ждал подходящего момента, чтобы он мог столкнуть жену без свидетелей.

Однако Хакан отрицает обвинения. По его словам, после фотосессии его супруга положила телефон в сумочку, но позже попросила мужа его подать. Когда тот пошёл за мобильным — услышал крик возлюбленной. Он бросился к краю обрыва, но было уже поздно.

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